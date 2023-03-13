Салымбеков заявил, что лишь попросил предпринимателей «не заниматься политикой от имени торгового комплекса».

«По Конституции каждый гражданин имеет право голоса. Никто не может ему препятствовать. Когда наши предприниматели выходили на митинги против ККМ, то мы им говорили: “Выходите, высказывайте открыто мнение, у вас есть на это право. Но не политизируйте ситуацию, говорите о проблемах без политики”», — сказал он.

По словам Салымбекова, руководство просило арендаторов, чтобы «их выступления на митингах не повлияли на работу комплекса».

«У меня нет цели закрыть кому-то рот или ущемить права. Мы — предприниматели — должны говорить о своих предложениях правительству и прийти к удобному для всех решению. Только поэтому было принято такое решение. У нас не было желания кого-то припугнуть. В письме мы не запрещали выходить на митинги, мы напомнили, что, если вдруг будут участвовать на собраниях или митингах с призывами о насильственном захвате власти или другими [призывами], противоречащими Конституции, тогда мы расторгнем договор», — разъяснил он.

Пересмотреть договор аренды

Ранее аналогичное письмо разослало предпринимателям Ошское управление налоговой службы. В нем налоговики Оша просили администрации рынков и торговых центров срочно пересмотреть договора аренды с продавцами, включив в них два новых пункта.

Первый пункт гласил, что арендодатель может расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке при участии арендатора в различного рода митингах и акциях политического характера.

«Арендодатель имеет право в одностроннем порядке расторгнуть настоящий довор в случае участия арендатора на различного рода митингах и встречах политического характера, в том числе если в его действиях усматривается призыв к насильственному захвату государственной власти, либо ее насильственному удержанию, а также призыв к насильственному изменению конституционного строя, что в последующем может негативно сказаться на добром имени и репутации либо интересах арендодателя», — говорится в письме.

Во-втором пункте говорилось, что договор аренды может быть расторгнут, если арендатор распространяет «неподтвержденную негативную» информацию и совершает противоправные действия относительно всех сфер деятельности арендодателя.

Внизу письма была написана просьба предоставить информацию о пересмотре договоров аренды до 10 марта. Документ подписан заместителем начальника Ошского управления налоговой службы Майрамбеком Карыбековым.

Налоговая служба начала служебное разбирательство по факту рассылки этого письма. Также сотрудникам налоговой дано указание отозвать письма, направленные администрациям рынков, мини-рынков и торговых центров.

«Ведь решение об участии или не участии в митингах является правом и личным делом каждого гражданина», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что давали указание всем территориальным налоговым органам усилить разъяснительную работу среди предпринимателей по вопросам применения контрольно-кассовых машин (ККМ), электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН) и электронных счетов-факту (ЭСФ).

Предприниматели среднего и мелкого бизнеса в последнее время часто выходят на митинги против ККМ и ЭТТН. Акции протеста проходят в разных городах и на них выходят сотни людей. И требуют оставить патентную систему налогообложения.