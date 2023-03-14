По факту массовой драки с участием депутата парламента Жаныбека Абирова милиция задержала двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По их информации, 12 марта к ним обратился гражданин Д.А. — он рассказал, что его избили неизвестные в одном из ресторанов на улице Элебаева. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело, а позже милиционеры задержали двух подозреваемых — 34-летнего П.Э и 35-летнего А.Д. Оба водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

13 марта сразу несколько СМИ написали, что в массовой драке в одном из столичных ресторанов участвовал депутат парламента Жаныбек Абиров. Позже пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил, что о драке с участием нардепа доложили президенту. По его словам, такое поведение «не соответствует стандартам этики госслужащего такого ранга».

Сам Абиров пока никак не комментировал произошедшее.

Жаныбек Абиров до того, как стать депутатом Жогорку Кенеш занимал пост спикера Бишкекского городского кенеша. В парламент он баллотировался от партии «Эмгек». В горкенеше он заседал с 2016 года, когда пришел туда от партии СДПК.