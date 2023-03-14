Правозащитники общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» рассказали о судебном процессе, который длится уже четыре года. Это дело об изнасиловании 13-летней девочки в городе Токмок.
По данным правозащитников, в 2017 году девочка подверглась сексуальному насилию со стороны соседа. Изнасилование вероятно было систематическим, так как спустя два года — в мае 2019 года — мать девочки узнала, что несовершеннолетняя беременна. УЗИ показало, что девочка была на пятом месяце беременности.
Дело об изнасиловании девочки возбудили в июне 2019 года. Тогда же следствие установило подозреваемого. В «Лиге защитников прав ребенка» отметили, что подозреваемый с момента задержания отрицал свою вину и говорил, что бесплоден.
Всего следствие установило девять эпизодов изнасилований в отношении пострадавшей. За это время пострадавшая успела родить девочку.
Экспертная комиссия установила, что у мужчины нет бесплодия. Адвокаты подозреваемого в ответ потребовали провести ДНК-тест для мужчины, пострадавшей и её ребёнка. Результаты теста на 99% подтвердили его отцовство.
«Пострадавшая девочка не выдержала издевательств со стороны адвоката и самого обвиняемого и пыталась покончить жизнь самоубийством», — сообщили правозащитники.
В феврале 2021 года Токмокский горсуд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы. Но адвокаты мужчины не согласились с приговором и потребовали его оправдать.
В апреле 2021 года начались заседания в Чуйском областном суде, где адвокат обвиняемого просил назначить повторный ДНК-тест в Алматы, но суд отказал. Позже уже прокурор просил провести повторный ДНК-тест, с чем согласилась судебная коллегия.
«Считаем, что прокурор Чуйской области показал свою заинтересованность, до этого ходатайство адвоката обвиняемого прокурор отклонял», — заявили правозащитники.
В «Лиге защитников прав ребенка» сообщили, что сейчас ребенку девочки вновь назначили ДНК-исследование.
«В сентябре этого года ребенку, родившемуся в результате насилия, уже исполнится четыре года, хотя уголовное дело было возбуждено когда потерпевшая была на пятом сроке беременности», — сообщили в фонде.
Правозащитники просят вмешаться в защиту ребенка, так как у матери пострадавшей и у самой девочки «не осталась никакого доверия к судьям, прокурорам». Они также обратились к президенту Садыру Жапарову, генпрокурору Курманкулу Зулушеву и омбудсмену Атыр Абдрыхматовой, чтобы они приняли меры по восстановлению прав девочки.
По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.
Куда можно обратится за помощью в случае насилия по отношению к детям:
Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.
В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.
Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если вы оказались в ситуации насилия:
- кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, контакты: 0709710320;
- кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, контакты: 0312512640, 0312316466;
- ОО «Центр женских инициатив — Аялзат» — город Ош, ул. Ленина, 221, контакты: 0776380707, 0557777405, 0322255608;
- кризисный центр «Ак Журөк» — город Ош, ул. Ленина, 205, контакты: 0550231329;
- кризисный центр «Надежда» при ОФ «Диа» — город Ош, ул. Заднепровского, 12/1, контакты: 0777146982, 0773843461, 0772754912;
- кризисный центр «Бактылуу эне» — город Балыкчы, ул. Каралаева, 26, 0702748928;
- ОО «Аялзат — Развитие женских инициатив» — город Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14, контакты: 0554055980;
- кризисный центр «Мээрман» — город Каракол, контакты: 0706383637;
- центр помощи и реабилитации женщин «Химая» — город Каракол, 0551733390;
- кризисный центр «Теңдеш» — город Нарын, ул. Мамбеталы уулу Таранчы, 16, контакты: 0702634293, 0501290280;
- ОО «Нуржолбер» — город Нарын, ул. Мамбеталы уулу Таранчы, 16, контакты: 0702634293, 0501290280;
- кризисный центр «Маана» при ОФ «Центр женских инициатив — Аялзат» — Талас, контакты: 0707484713, 0552773377, 0558445855;
- реабилитационный центр «Каниет» — Джалал-Абад, контакты: 0774855227;
- ОО «Активист» — город Разаков, ул. Додосьян (ориентир: 2 этаж здания автовокзала), контакты: 0772602767 (Кадамжайский район), 0552601100 (Баткенский район), 0777558758 (Лейлекский район).