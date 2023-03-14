Правозащитники общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» рассказали о судебном процессе, который длится уже четыре года. Это дело об изнасиловании 13-летней девочки в городе Токмок.

По данным правозащитников, в 2017 году девочка подверглась сексуальному насилию со стороны соседа. Изнасилование вероятно было систематическим, так как спустя два года — в мае 2019 года — мать девочки узнала, что несовершеннолетняя беременна. УЗИ показало, что девочка была на пятом месяце беременности.

Дело об изнасиловании девочки возбудили в июне 2019 года. Тогда же следствие установило подозреваемого. В «Лиге защитников прав ребенка» отметили, что подозреваемый с момента задержания отрицал свою вину и говорил, что бесплоден.

Всего следствие установило девять эпизодов изнасилований в отношении пострадавшей. За это время пострадавшая успела родить девочку.

Экспертная комиссия установила, что у мужчины нет бесплодия. Адвокаты подозреваемого в ответ потребовали провести ДНК-тест для мужчины, пострадавшей и её ребёнка. Результаты теста на 99% подтвердили его отцовство.

«Пострадавшая девочка не выдержала издевательств со стороны адвоката и самого обвиняемого и пыталась покончить жизнь самоубийством», — сообщили правозащитники.

В феврале 2021 года Токмокский горсуд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы. Но адвокаты мужчины не согласились с приговором и потребовали его оправдать.

​В апреле 2021 года начались заседания в Чуйском областном суде, где адвокат обвиняемого просил назначить повторный ДНК-тест в Алматы, но суд отказал. Позже уже прокурор просил провести повторный ДНК-тест, с чем согласилась судебная коллегия.

«Считаем, что прокурор Чуйской области показал свою заинтересованность, до этого ходатайство адвоката обвиняемого прокурор отклонял», — заявили правозащитники.

В «Лиге защитников прав ребенка» сообщили, что сейчас ребенку девочки вновь назначили ДНК-исследование.

«В сентябре этого года ребенку, родившемуся в результате насилия, уже исполнится четыре года, хотя уголовное дело было возбуждено когда потерпевшая была на пятом сроке беременности», — сообщили в фонде.

Правозащитники просят вмешаться в защиту ребенка, так как у матери пострадавшей и у самой девочки «не осталась никакого доверия к судьям, прокурорам». Они также обратились к президенту Садыру Жапарову, генпрокурору Курманкулу Зулушеву и омбудсмену Атыр Абдрыхматовой, чтобы они приняли меры по восстановлению прав девочки.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Куда можно обратится за помощью в случае насилия по отношению к детям:

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.

В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если вы оказались в ситуации насилия: