Новость обновлена 14 марта. Добавлена позиция мэрии Бишкека.

Прокуратура Бишкека выяснила, что за 2021-2022 годы должностные лица мэрии столицы, городского кенеша и бишкекского финансового управления Минфина незаконно завысили зарплаты сотрудникам на 781 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным надзорного органа, чиновникам ежемесячно незаконно выплачивались надбавки, которые увеличивали суммы зарплат порой до двух раз. Эти незаконные надбавки внесли в постановление горкенеша «Об утверждении бюджета города Бишкек на 2021-2022 года».

В Генпрокуратуре сообщают, что государству нанесен материальный ущерб в особо крупном размере — незаконно были растрачены 781 млн сомов. Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением и «Присвоение или растрата вверенного имущества».

При этом в мэрии Бишкека считают, что зарплаты сотрудникам выплачивались законно, согласно постановлению Кабмина и указу президента. По их словам, эти надбавки были введены, чтобы исключить коррупционные риски из-за низких зарплат сотрудников, и стимулировать работу органов местного самоуправления, поощряя работников за выполнение важных и ответственных задач.

