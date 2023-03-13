Пожар в Аксыйском центре общей врачебной практики в городе Кербен Джалал-Абадской области полностью потушен, но огонь полностью уничтожил крышу одного из корпусов, сообщили 13 марта в пресс-службе Минздрава. По их данным, пострадавших нет, всех пациентов больницы перевели в другие медучреждения.

По словам полпреда президента в Джалал-Абадской области Абсаттара Сыргабаева, пожар уничтожил 1,2 тысячи квадратных метров кровли больницы. От возгорания повреждены отделения хирургии, терапии, травматологии, детское, родильное, а также отделение скорой помощи.

По его словам, из больницы эвакуировали 134 пациента, которых разместили по другим медучреждениям.

«Больные переведены в другие отделения и продолжают получать лечение по состоянию здоровья, при пожаре никто не пострадал. Шесть новорожденных из родильного дома переведены в Джалал-Абадскую областную больницу», — уточнил координатор здравоохранения Джалал-Абадской области Каарманбек Байдавлетов.

В пресс-службе МЧС добавили, что сейчас спасатели выясняют причину пожара и нанесенный материальный ущерб. В Минздраве также сообщали, что в Джалал-Абадскую область выехала глава министерства Гулнара Баатырова.