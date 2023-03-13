Комитет парламента по бюджету, экономической и фискальной политике на заседании 13 марта принял поправки в проект закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц», который позволяет легализовать преступные доходы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, поправки в законопроект к налоговым декларациям предложило Министерство экономики и коммерции.

«Предлагается налоговые декларации уничтожать. То есть те, кто легализовал свое имущество — чиновники, воры и прочие — их декларации будут аннулированы и уничтожены», — сказал парламентарий.

Жогорку Кенеш принял в первом чтении скандальный законопроект «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» в июне 2022 года. Последний раз в парламенте обсуждали этот законопроект в октябре 2022 года.

Законопроект от администрации президента

О законопроекте «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» разработала и предложила администрация президента Садыра Жапарова в марте 2022 года.

Согласно проекту закона, кыргызстанцы смогут подать специальную декларацию, в которой будут указаны все их доходы и имущество, по каким-либо причинам не задокументированные ранее. Даже если они были добыты незаконным или преступным путем.

При этом никто не будет обязан раскрывать источник происхождения активов. Новая специальная декларация будет служить подтверждением законности их происхождения.

Законопроект проанализировала Правовая клиника «Адилет» и сообщила, что инициатива противоречит Конституции страны, международным договорам и документам, участницей которых является Кыргызстан, а также государственной стратегии по противодействию и ликвидации коррупции.