Бишкекский городской суд прекратил дело в отношении Толгонай Солтоновой — супруги экс-полпреда Таласской области Айбека Бузурманкулова, задержанного по Кемпир-Абадскому делу. Об этом «Клоопу» рассказал адвокат Бакыт Автандил.

Ранее Первомайский районный суд вынес решение оштрафовать Солтонову на три тысячи сомов за неповиновение милиции во время митинга в поддержку своего супруга. Но, по словам Автандила, Бишкекский горсуд вынес решение прекратить дело в связи с истечением срока давности.

Солтонова была среди около 30 родственников и сторонников арестованных по Кемпир-Абадскому делу, которые вышли на митинг в Бишкеке 10 января. По словам адвоката, до суда дошли дела лишь нескольких из них, в том числе Солтоновой.

«Привлекли к ответственности выборочно. Других людей не привлекли. Мы указывали, что такое избирательное отношение расценивается как политическая подоплека», — сказал Автандил.

Он считает, что дело Солтоновой передали в суд, чтобы оказать давление, потому что она супруга одного из фигурантов Кемпир-Абадского дела.

После митинга 10 января суд также оштрафовал активиста Ондуруша Токтонасырова, а в отношении активиста Адилета Балтабая, задержанного в 2022 году по обвинению в призывах к массовым беспорядкам, суд изменил наказание с пробационного периода на лишение свободы в колонии сроком на пять лет.