Верховный суд оставил в силе решение по четвертому обвиняемому по делу об изнасиловании 13-летней девочки — восемь лет лишения свободы. Об этом «Клоопу» сообщил адвокат Тимур Султанов.

По его словам, заседание прошло 13 марта, где рассматривалась жалоба только по одному обвиняемому — официанту. Адвокат добавил, что жалобы по остальным обвиняемым — двум милиционерам и сторожу — будут рассматриваться отдельно.

Заседание Верховного суда по апелляции приговора двум милиционерам состоится 22 марта.

Изнасилование 13-летней девочки

В Свердловском райсуде Бишкека в августе 2022 года закончилось судебное разбирательство по уголовному делу об изнасиловании 13-летней девочки двумя милиционерами и охранником рынка «Дордой». По этому делу в изнасиловании также обвинялся официант одного из отелей на Ошском рынке.

Райсуд приговорил охранника к десяти годам колонии, а двух милиционеров — к 15 годам лишения свободы. Суд также обязал обвиняемых выплатить потерпевшей стороне по 100 тысяч сомов каждый в качестве компенсации за моральный ущерб. Кроме того, суд запретил милиционерам после освобождения в течение трех лет занимать какую-либо должность.

Однако в январе 2023 года Бишкекский горсуд сократил тюремные сроки двум милиционерам до 6 и 9 лет.

Об изнасиловании несовершеннолетней стало известно в начале февраля 2022 года. По словам отца девочки, насилие в отношении пострадавшей продолжалось с августа 2021 года по февраль 2022 года.

Случай вызвал широкий общественный резонанс. Активисты выходили на митинги с требованием отставки министра внутренних дел, а кризисные центры обратились к президенту с призывом остановить насилие в отношении женщин и детей.