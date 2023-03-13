В 2023 году расходы на школьное питание не получится увеличить до 20 сомов из-за отсутствия денег в бюджете. Об этом на заседании парламентского комитета по соцвопросам сказала заместительница министра финансов Жибек Дуйшеева.

По ее словам, Минфин в 2024 году будет в приоритетном порядке поднимать вопрос о повышение трат на питание школьников. По ее словам, сейчас специалисты министерства уже ведут расчеты.

«Когда формировали бюджет 2023 года, мы тоже поднимали эту тему, но тогда стоял вопрос о поднятии зарплат, пенсий и пособий. Поэтому дополнительных денег не осталось», — сказала чиновница.

Дуйшеева говорит, что для повышения трат на школьное питание требуется почти 1,2 млрд сомов.

В свою очередь глава комитета депутатка Винера Раимбачаева заявила, чтобы Минфин решил этот вопрос до 1 сентября 2023 года.

Еще в 2022 году в Минфине говорили, что в 2023 году планируется увеличить бюджет на школьное питание.

В феврале 2022 года замминистра образования и науки Надира Джусупбекова жаловалась на то, что выделяемых денег на питание школьников не хватает. По ее словам, в городах на одного школьника выделяется по 7 сомов, а в дальних регионах по 10 сомов.