Мэрия Оша сообщила, что 6 сентября прошло двустороннее открытие пункта пропуска «Достук» на кыргызско-узбекской границе. Теперь гражданам двух стран не нужно будет получать дополнительные документы, чтобы пересечь границу.

Официальную делегацию Кыргызстана возглавлял вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, а узбекскую сторону представил губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов.

Власти пообещали, что теперь жители двух стран смогут пересекать границу просто предъявляя паспорт.

«Такая вещь как телеграмма наконец-то будет забыта», — сказал кыргызстанцам Зилалиев.

Абдурахманов, обращаясь к собравшимся на территории Кыргызстана жителям приграничья, сказал, что «в ближайшие дни они смогут спокойно пересекать границу, все будет открыто».

Около тысячи людей пришли на открытие пункта пропуска «Достук»

До этого пересечь кыргызско-узбекскую границу было крайне затруднительно. Узбекские пограничники пропускали через границу только после предъявления телеграммы-приглашения от принимающей стороны. Проехать в Узбекистан можно было только на свадьбу, похороны или другое значимое событие.

Более тысячи жителей приграничья со стороны Кыргызстана ждали официального открытия контрольно-пропускного пункта «Достук».

Для них на границе между Ошской и Андижанской областями Кыргызстана и Узбекистана власти устроили праздничный концерт.

Пресс-секретарь мэрии города Оша Талантбек Канатбек уулу сказал, что о двустороннем открытии границы договорились президенты двух стран Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев во время официального визита главы Узбекистана в Кыргызстан 5-6 сентября.

Узбекистан в одностороннем порядке закрыл большинство прежде контрольно-пропускных пунктов на границе с Кыргызстаном после революции 2010 года.

В июне 2010 года, когда на юге Кыргызстана произошел межэтнический конфликт, границу открыли. Во время конфликта погибли более 400 человек. Тогда Узбекистан впустил в свою страну более 1000 беженцев из Кыргызстана.

Лишь в 2011 году был открыт пункт «Достук». И хотя после этого по одному погранпосту заработали в Джалал-Абадской и Баткенской областях, основным местом перехода граждан через границу по-прежнему остается «Достук».

Фото: Азаттык

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