Мэрия Оша сообщила, что 6 сентября прошло двустороннее открытие пункта пропуска «Достук» на кыргызско-узбекской границе. Теперь гражданам двух стран не нужно будет получать дополнительные документы, чтобы пересечь границу.

Официальную делегацию Кыргызстана возглавлял вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, а узбекскую сторону представил губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов.

Власти пообещали, что теперь жители двух стран смогут пересекать границу просто предъявляя паспорт.

«Такая вещь как телеграмма наконец-то будет забыта», — сказал кыргызстанцам Зилалиев.

Абдурахманов, обращаясь к собравшимся на территории Кыргызстана жителям приграничья, сказал, что «в ближайшие дни они смогут спокойно пересекать границу, все будет открыто».

До этого пересечь кыргызско-узбекскую границу было крайне затруднительно. Узбекские пограничники пропускали через границу только после предъявления телеграммы-приглашения от принимающей стороны. Проехать в Узбекистан можно было только на свадьбу, похороны или другое значимое событие.

Более тысячи жителей приграничья со стороны Кыргызстана ждали официального открытия контрольно-пропускного пункта «Достук».

Для них на границе между Ошской и Андижанской областями Кыргызстана и Узбекистана власти устроили праздничный концерт.

Пресс-секретарь мэрии города Оша Талантбек Канатбек уулу сказал, что о двустороннем открытии границы договорились президенты двух стран Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев во время официального визита главы Узбекистана в Кыргызстан 5-6 сентября.

Узбекистан в одностороннем порядке закрыл большинство прежде контрольно-пропускных пунктов на границе с Кыргызстаном после революции 2010 года.

В июне 2010 года, когда на юге Кыргызстана произошел межэтнический конфликт, границу открыли. Во время конфликта погибли более 400 человек. Тогда Узбекистан впустил в свою страну более 1000 беженцев из Кыргызстана.

Лишь в 2011 году был открыт пункт «Достук». И хотя после этого по одному погранпосту заработали в Джалал-Абадской и Баткенской областях, основным местом перехода граждан через границу по-прежнему остается «Достук».

Фото: Азаттык

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