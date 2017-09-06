Мэрия Оша сообщила, что 6 сентября прошло двустороннее открытие пункта пропуска «Достук» на кыргызско-узбекской границе. Теперь гражданам двух стран не нужно будет получать дополнительные документы, чтобы пересечь границу.
Официальную делегацию Кыргызстана возглавлял вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, а узбекскую сторону представил губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов.
Власти пообещали, что теперь жители двух стран смогут пересекать границу просто предъявляя паспорт.
«Такая вещь как телеграмма наконец-то будет забыта», — сказал кыргызстанцам Зилалиев.
Абдурахманов, обращаясь к собравшимся на территории Кыргызстана жителям приграничья, сказал, что «в ближайшие дни они смогут спокойно пересекать границу, все будет открыто».
До этого пересечь кыргызско-узбекскую границу было крайне затруднительно. Узбекские пограничники пропускали через границу только после предъявления телеграммы-приглашения от принимающей стороны. Проехать в Узбекистан можно было только на свадьбу, похороны или другое значимое событие.
Более тысячи жителей приграничья со стороны Кыргызстана ждали официального открытия контрольно-пропускного пункта «Достук».
Для них на границе между Ошской и Андижанской областями Кыргызстана и Узбекистана власти устроили праздничный концерт.
Пресс-секретарь мэрии города Оша Талантбек Канатбек уулу сказал, что о двустороннем открытии границы договорились президенты двух стран Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев во время официального визита главы Узбекистана в Кыргызстан 5-6 сентября.
Узбекистан в одностороннем порядке закрыл большинство прежде контрольно-пропускных пунктов на границе с Кыргызстаном после революции 2010 года.
В июне 2010 года, когда на юге Кыргызстана произошел межэтнический конфликт, границу открыли. Во время конфликта погибли более 400 человек. Тогда Узбекистан впустил в свою страну более 1000 беженцев из Кыргызстана.
Лишь в 2011 году был открыт пункт «Достук». И хотя после этого по одному погранпосту заработали в Джалал-Абадской и Баткенской областях, основным местом перехода граждан через границу по-прежнему остается «Достук».
Фото: Азаттык
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