Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что узбекские власти будут помогать Кыргызстану в строительстве Камбар-Атинской ГЭС.

Миризиеёв заявил во время своего первого визита в Кыргызстан, что Кыргызстан и Узбекистан «серьезно договорились» по водным вопросам и строительстве Камбар-Атинской ГЭС.

«[Президент Кыргызстана] Алмазбек Шаршенович сказал, что ни одна станция не будет строиться без участия Узбекистана. Я полностью согласен, мы будем принимать самое активное финансовое участие, будем вместе строить Камбар-Атинскую ГЭС, потому что она нам необходима. Это выгодно для обеих стран», — заявил он.

Однако неизвестно какую именно гидроэлектростанцию Мирзиёев имел в виду — Камбар-Атинскую ГЭС-1 или Камбар-Атинскую ГЭС-2.

Ранее бывший президент Узбекистана Ислам Каримов выступал против строительства гидроэлектростанций на территории Кыргызстана. Каримов считал, что это приведет к дефициту воды как в Узбекистане, так и в центральноазиатском регионе.

Каримов заявлял, что водные проблемы в регионе «могут усугубиться до такой степени, что вызовут не только серьезное противостояние, но даже войны».

Споры о воде между Кыргызстаном и Узбекистаном начались после развала Советского Союза, потому что перестал работать единый водно-энергетический комплекс, который учитывал интересы этих стран региона.

На территории Кыргызстана в верховьях рек — огромные запасы водных ресурсов. А вот ниже по течению находится Узбекистан, которому воды не хватает.

Кыргызстан использует реки в основном для выработки электричества на ГЭС, что приводит к сбросу воды зимой. Летом же страна накапливает водные ресурсы для осенне-зимнего периода. Однако Узбекистану вода нужна именно летом для полива полей.

По теме: