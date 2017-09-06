Государственная служба исполнения наказаний проверяет бишкекскую исправительную колонию №32. Поводом для проверки стало обращение лидера патриотического движения «Жоомарт» Нурлана Мотуева, который заявил, что в учреждении существует коррупция.

Председатель ГСИНа Таалайбек Жапаров сообщил, что коллегия ведомства начала проверку сотрудников и начальника колонии после обращения Мотуева в фэйсбуке. Активист заявил, что в колонии «творится беззаконие».

По словам Жапарова, сам Мотуев отбывает срок в колонии на контрактной основе — руководство колонии подписало с ним договор, по которому осужденный может находиться не под заключением.

Мотуев должен приходить в колонию раз в неделю и отмечаться. По договору он имеет право работать, но обязан отчислять 20 процентов дохода в бюджет колонии.

Жапаров заявил, что перед своими обращениями в фэйсбуке Мотуев неоднократно нарушал подписанный договор и его наказал начальник колонии Тимур Анаркулов.

«Осужденный не приходил два раза в колонию в положенное время. В таких случаях начальник колонии имеет право наказывать осужденного содержанием в штрафном изоляторе. После этого он ополчился на начальника колонии. Сам начальник колонии требовательно относится к закону», — сказал Жапаров.

Однако на своей странице в фэйсбуке Мотуев заявляет, что хочет остановить издевательства над заключенными.

«Этот начальник открыто занимается воровством и коррупцией в этом учреждении, так как там имеется макаронный, сварочный и мебельные цеха. За время вынужденного двухмесячного проживания в колонии я стал свидетелем очень многих махинаций и краж начальника колонии», — заявил Мотуев в своем видео обращении.

По словам Мотуева, на территорию колонии «постоянно заезжали друзья» Анаркулова и увозили продукты и мебель. Мотуев утверждает, что всех осужденных, проживающих в колонии, Анаркулов заставляет работать круглосуточно.

«Всех, кто выражают свое недовольство, он отправляет в изолятор на 15 суток», — сказал Мотуев.

Мотуев также сказал, что Анаркулов лично занимается рукоприкладством в отношении не только осужденных, но и сотрудников колонии.

Руководство колонии пока никак не прокомментировало обращение Мотуева.

В конце августа 2017 года суд признал Мотуева виновным в совершении преступлений по статьям «Публичные призывы к террористической деятельности» и «Возбуждение межэтнической вражды».

По решению суда Мотуева приговорили к семи годам лишения свободы в колонии-поселения.

Кроме того, Мотуеву запретили заниматься политикой на протяжении трех лет.

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