Первомайский райсуд Бишкека вынес приговор в отношении сторонников экс-депутата Садыра Жапарова. Суд оправдал только брата оппозиционера Сабыра Жапарова. Остальные подсудимые получили как реальные, так и условные сроки.

Самый большой срок получил ранее судимый Чынгызхан Кожогелдиев. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима.

Граждан России Калыбека Жапарова, Абдыманапа Бегишева и Эркланбека Тагаева осудили на четыре года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Других семь сторонников Жапарова приговорили к четырем года условно с испытательным сроком в один год. Среди них сын оппозиционера — Рустам Жапаров.

Брата оппозиционера Сабыра Жапарова оправдали, потому что его задержали не на митинге возле здания ГКНБ, а в здании РОВД, когда он приехал за задержанными родственниками.

Подсудимые проходили по делу по статьям «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Всех подсудимых задержали во время митинга в поддержку Жапарова 25 марта 2017 года.

Экс-депутат вернулся в Кыргызстан спустя четыре года, чтобы дать показания в Госкомитете нацбезопасности.

Как только он пересек кыргызско-казахскую границу, его задержали спецслужбы. Сторонники Жапарова устроили митинг, который закончился стычкой с милицией.

Самого Садыра Жапарова суд приговорил к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным во взятии в заложники экс-губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева в 2013 году.

После оглашения приговора Жапаров заявил, что решение судьи — «политический заказ».

Фото: ИА 24.kg

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