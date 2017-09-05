Вынесенный на общественное обсуждение законопроект правительства вызвал дискуссии в обществе.

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык».

Правительство вынесло на общественное обсуждение законопроект «О гражданстве». В конституционном проекте прописаны нормы, предусматривающие лишение гражданства, в частности, предлагается передать данный вопрос на рассмотрение специальной комиссии при Министерстве юстиции.

Гражданские активисты считают, что данный законопроект может стать предлогом для того, чтобы лишать гражданства представителей оппозиции и правозащитников.

На официальном сайте Министерства юстиции говорится, что законопроект «О гражданстве КР» был разработан в целях реализации норм Конституции по вопросам гражданства. Законопроект включает в себя статьи об условиях приобретения, прекращения и лишения гражданства. Кроме того в законе есть статья, по которой приобретающее гражданство лицо обязано приносить присягу государству в письменном виде.

В закон внесены статьи о лишении гражданства, данный вопрос будет рассматривать комиссия при Министерстве юстиции.

«Статьями 36 и 37 законопроекта предлагается предусмотреть порядок лишения гражданства таким образом, что производство по лишению гражданства возбуждает Государственный комитет национальной безопасности либо Министерство внутренних дел, исходя из оснований лишения гражданства в рамках компетенции. Материалы, собранные указанными органами, направляются в Генеральную прокуратуру для проверки их законности. При положительном заключении Генеральной прокуратуры материалы поступают в комиссию при Минюсте для изучения и принятия решения», — говорится в справке-обосновании к закону.

Правозащитников беспокоят именно эти пункты. Он опасаются, что власти под предлогом «угрозы безопасности государства» могут применять данную санкцию в отношении политических конкурентов или критиков.

Экс-глава Коалиции «За демократию и гражданское общество» Динара Ошурахунова отметила, что отсутствие гражданства лишает человека многих прав:

— Если указанный закон будет принят, то кто-нибудь может предложить лишить кого-либо гражданства по причине того, что он оказывает влияние на нацбезопасность, очерняет государство – не патриот, изменник, иностранный агент, критик власти, – по таким обвинениям легко применить нормы закона по лишению гражданства. Государством власти считают себя.

Первые слушания по данному законопроекту прошли 17 августа. В Министерстве юстиции отметили, что во время обсуждений поступил ряд предложений. По итогам могут быть внесены изменения.

Руководитель правовой клиники «Адилет», бывший депутат Жогорку Кенеша Чолпон Джакупова считает этот закон очень опасным:

— Мы тоже приняли участие в обсуждении данного закона. Это самый опасный законопроект, который я видела за последние пять лет. Это результат принятых поправок в Конституцию. В него внесены нормы, которые предусматривают возможность лишения гражданства, и эти правила определяет правительство. Будучи депутатом я подвергла критике данный закон. Но, к сожалению, многие народные избранники его поддержали. Теперь согласно предложенному закону, граждане могут быть лишены гражданства не за совершенное преступление, а за угрозу безопасности государства. Данный вопрос решает даже не суд, а безымянная комиссия при Министерстве юстиции.

«Связано с вопросом безопасности»

Принятые 11 декабря 2016 года поправки в Конституцию вступили в силу 15 января 2017 года. Вместе с тем статьи 70, 72, 75, 81 и 87 вступят в силу по истечении трех лет. В соответствии с поправками в Конституцию должны быть приняты нормативно-правовые акты. Пока вынесенный на общественное обсуждение законопроект о гражданстве не внесен в Жогорку Кенеш.

Юрист, депутат парламента Исхак Масалиев считает, что процедуры лишения гражданства не просты:

— Власти сейчас задерживают людей. Легче ведь задержать, чем лишить гражданства. Лишенный гражданства человек может идти на все четыре стороны. Завтра будет невозможно привлечь его к ответственности, потому что он не гражданин страны. Только один момент – он не сможет избираться и прийти к власти. Может жить везде, где угодно. Во время обсуждений возникнет вопрос о том, что будет после лишения гражданства и какой статус будет иметь этот человек. К примеру, какие у него будут права, где он будет похоронен, какие права будут у его детей, как и кем его они будут указывать на официальном уровне. Что будет с уплаченными налогами? И потом никто не сможет сделать это только потому, что он кому-то не понравился. Скорее всего, это связано только с вопросом безопасности.

Ранее экс-секретарь Совета безопасности Темир Жумакадыров говорил, что в рамках борьбы с терроризмом был принят ряд законов, в том числе, предусматривающих досудебное закрытие экстремистских сайтов, исключение из законодательства статей о досрочном освобождении осужденных за терроризм, лишение гражданства за участие в террористической деятельности.

Некоторые депутаты предлагали лишать гражданства за разжигание межнациональной розни. Причиной этому стал материал журналиста Улугбека Бабакулова на сайте «Фергана.ру».

Летом этого года парламент Казахстана одобрил закон, предусматривающий лишение гражданства за «террористические преступления». Согласно закону, решение о лишении гражданства будет выносить суд. Вместе с тем, в законе не прописано о дальнейшей судьбе человека, которого лишили гражданства.

После внесения изменений в Конституцию президент Казахстана издал приказ о внесении дополнений и изменений в законодательство. Министерство юстиции РК разработало закон в целях исполнения данного приказа.

Некоторые правозащитники предполагают, что разработанный нашим министерством закон похож на казахстанский.