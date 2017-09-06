Активист Болот Ибрагимов опубликовал видео, где видно как патрульные милиционеры в Бишкеке припарковали служебную машину на перекрестке без включенной сирены. После того, как им указали на нарушение, инспекторы поспешно уехали. В патрульной милиции заявили, что инспекторам объявят выговор, если факт нарушения докажут.

Машину, в которой находился Ибрагимов, остановил сотрудник патрульной милиции в микрорайоне Асанбай. После того, как милиционер увидел, что его снимают на камеру, он поспешно удалился, не отвечая на вопросы активистов.

Сам Болот Ибрагимов сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что патрульный и его коллега нарушил правила дорожного движения, припарковав служебную машину на перекрестке.

После этого активисты обратились ко второму инспектору, который сидел в патрульной машине. На вопрос о том, куда сбежал первый инспектор, его коллега ответил, что тот отправился «на стоянку».

Активисты предложили инспектору составить протокол о нарушении на самого себя, «чтобы не позориться». Инспектор в ответ призвал активистов «не мешать им работать» и уехал.

«Инспекторы стоят, нарушают правила дорожного движения. Нас увидели и сразу убежали. Почему, когда мы нарушаем, они составляют протоколы, а когда они сами нарушают? Сколько можно это терпеть?» — сказал один из активистов.

Представитель управления патрульной милиции Бишкека Максат Чакчагаев сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что проверка по этому факту будет только после подачи заявления свидетелями.

«Если будет подано заявление, то будет проверка проводится. Если вина сотрудников будет доказана, то им грозит выговор и вынесут предупреждение», — сказал Чакчагаев.

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