Президент Алмазбек Атамбаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости. В своем поздравлении он написал, что с приходом Мирзиёева на пост президента «узы дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном получили новое дыхание».

Атамбаев также написал в своем поздравлении выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами будет развиваться.

«Убежден, что взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном будет в дальнейшем приобретать новые грани и обогащаться содержанием», — сказал Атамбаев.

В свою очередь Мирзиёев поздравил Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт.

«Твердо убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание сложившихся отношений традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и выведем их на качественно новый уровень», — написано в послании президента Узбекистана.

Отношения между странами стали улучшаться осени прошлого года после победы на выборах президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В октябре 2016 года власти обеих стран организовали визиты больших делегаций друг к другу.

В декабре 2016 года Атамбаев с рабочим визитом посетил город Самарканд. Шавкат Мирзиёев впервые посетит Кыргызстан 6 сентября для обсуждения приграничных вопросов.

Переговоры по согласованию кыргызско-узбекской границы стали более активными после прихода Мирзиёева.

За последний год Кыргызстан и Узбекистан уже провели серию встреч по обсуждению приграничного вопроса. Стороны не могут описать границы с момента распада Советского Союза, потому что власти стран используют разные документы. Несогласованность границ неоднократно приводила к конфликтами между жителями приграниных территорий.

Сейчас на кыргызско-узбекской границе осталось не согласовано 300 километров на 58 участках. Общая протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1370 километров.

По теме: