Нарынский городской суд оштрафовал патрульного милиционера на 300 тысяч сомов. По версии обвинения, он в течение года «незаконно» отдавал нарушителям ПДД водительские права, не взымая штрафов.

Прокуратура Нарынской области сообщила, что инспектор патрульной милиции Нарынского ОВД с января 2016 года по февраль 2017 года выдал 110 прав водителям, которые нарушили правила дорожного движения.

«Данные противоправные деяния проводились без представления квитанций оплаченных штрафов», — сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, милиционер причинил ущерб государству в размере 29 тысяч 400 сомов. Во время следствия причиненный ущерб удалось возместить.

Нарынский городской суд признал милиционера виновным по статьям «Халатность» и «Злоупотребление должностным положением». Инспектора оштрафовали на 300 тысяч сомов.

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