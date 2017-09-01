Водитель переехал лежавшего на дороге мужчину, который скончался на месте от полученных травм. Водитель машины скрылся.

В милиции Иссык-Кульской области сообщили, что автонаезд произошел вечером 31 августа между селами Фрунзе и Кутургу Тюпского района Иссык-Кульской области.

По данным милиции, двое водителей машин, увидев лежащего на дороге мужчину, остановились. Однако третья машина на большой скорости переехала мужчину и скрылась с места происшествия.

«По словам очевидцев, увидев мужчину, лежавшего на автодороге, двое водителей автомашины остановились. Ехавшая сзади третья автомашина, не реагируя на отмашки руками остановившихся водителей, на большой скорости совершила автонаезд на лежащего пешехода. Водитель скрылся в неизвестном направлении», — сообщили в милиции.

Мужчина погиб на месте. В рукаве его верхней одежды милиционеры обнаружили разбившуюся пустую бутылку водки, а возле обочины трассы его пасущегося коня.

Милиция объявила план «Перехват» и просит граждан помочь с розыском водителя машины, который предположительно был за рулем «Фольксвагена Гольф» или «Фольксвагена Пассат».

Фото: «Турмуш»

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