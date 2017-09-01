Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева заявила в интервью «Азаттык», что они с главой страны Алмазбеком Атамбаевым «оказались по разные стороны баррикад» хотя раньше были соратниками. Отунбаева считает, что Атамбаев хочет стереть из истории все, что было до того, как он стал президентом.

Экс-президент сказала, что думает о президенте Атамбаеве и шести годах его правления. По ее словам, она передала власть Атамбаеву после революции 2010 года, однако, по мнению Отунбаевой, он об этом забыл.

«История, безусловно, сама даст оценку тому, что он забыл из какого гнезда вылетел, растоптав его и тому, что уже на протяжении двух лет говорит: “Я никакого отношения к этому не имею и оставляю после себя только хорошее”», — сказала она.

Отунбаева заявила, что не собирается «очернять» президента и «спорить» с ним.

«Перечеркивать все, что было сделано до этого, стереть напрочь, говоря, что “в истории есть только я” – это большая ошибка! Я решила не спорить. […] Мы оказались по разные стороны баррикад. Один из наших товарищей оказался в тюрьме. Меня, как экс-президента, даже не приглашают на празднование Дня независимости. Я считаю, этому всему в истории будет дана своя оценка», — сказала экс-президент.

Отношения Отунбаевой и Атамбаева резко ухудшились после того, как экс-президент выступила против конституционной реформы, предложенной главой государства.

В своей праздничной речи в честь Дня независимости в 2016 году Атамбаев раскритиковал работу Временного правительства 2010 года и саму Отунбаеву.

«Не брезгуют оклеветать президента, при этом они [члены Временного правительства] обвиняют меня во всех грехах и преступлениях, как узурпация власти. Апофеозом этой клеветнической кампании стало обращение к народу членов Временного правительства во главе с Отунбаевой, Омурбеком Текебаевым [против изменения Конституции]», — сказал тогда Атамбаев.

Обращение членов Временного правительства Атамбаев назвал «гнусной ложью». Он заявил, что Конституцию необходимо поменять, потому что в ней заложены «мины для авторитарного режима».

Отунбаева, находившаяся на сцене вместе с Атамбаевым, покинула ее, не дожидаясь окончания речи президента.

Поправки в Конституцию были приняты после референдума, который прошел 16 декабря 2016 года.

Роза Отунбаева возглавила Временное правительство после апрельской революции 2010 года, а затем стала президентом переходного периода. После президентских выборов в 2011 году она передала полномочия Атамбаеву.

Видео: Радио «Азаттык»

По теме: