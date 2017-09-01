Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Московском регионе двух выходцев из Центральной Азии, которые подозреваются в планировании терактов 1 сентября. По версии спецслужбы, один планировал нападения с ножом, другой хотел устроить самоподрыв.

По информации ФСБ, один из задержанных накануне 1 сентября обратился в интернете к членам террористической организации «Исламское государство».

«В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам. После этого он планировал совершить нападения на гражданских лиц с использованием холодного оружия. В его телефоне обнаружены контакты с вербовщиками “Исламского государства” и инструкции по планируемому преступлению», — сообщили в ФСБ.

У второго подозреваемого следователи обнаружили самодельное взрывное устройство.

«Он признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв», — сообщили в ФСБ.

Следственное подразделение ФСБ рассматривает вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Участие в деятельности террористической организации», «Незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Задержания выходцев из Центральной Азии по подозрению в планировании терактов в России начались после взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

В результате теракта погибли 16 человек, более 50 получили ранения. Спецслужбы обвинили в совершении теракта уроженца Кыргызстана Акборжона Джалилова, который погиб при взрыве.

Также ФСБ задержала еще двух уроженцев Кыргызстана — Акрама и Аброра Азимовых. Их обвиняют в содействии организации теракта. Оба задержанных находятся в СИЗО.

Братья Азимовы подали жалобы в Генеральную прокуратуру на пытки в «секретной тюрьме» ФСБ с целью выбить признательные показания.

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