Любые официальные мероприятия, особенно те, на которых выступает президент, сопровождаются множеством правил и ограничений. Так было и с празднованием Дня независимости. Наш корреспондент Регина Им рассказала о том, каково освещать церемонии государственного масштаба.

В 8:30 я пришла на площадь освещать мероприятие и речь президента в честь Дня независимости. По такому случаю пришлось одеться по «президентскому» дресс-коду.

Площадь была обрамлена аккуратным белым кружевом кордона, который бдительно охраняли отряды силовиков разной масти. Пока добралась до «журналистского КПП» на часах было 8:40

— Журналисты уже прошли. Вы опоздали.

То ли строгий вид, то ли благоприятное для овнов расположение звезд в это утро помогли мне проскочить через строгих сотрудников всевозможных служб безопасности и отделов по связям с общественностью.

Бежала к площади в пол-оборота и кричала оставшимся на КПП сотрудникам, чтобы пустили нашего оператора, который должен был прийти с минуты на минуту. Бежала на звук патриотичных песен и команд режиссера.

— Улыбаемся. Правой рукой, центральный ряд, я говорю, правой рукой сначала! Чем слушаете? Так, улыбаемся! — командует он.

На часах ровно 9:00. Репетиция в самом разгаре. На месте выступающие студенты, организаторы и журналисты. Стало понятно, что в 9:00, как указано в программе, не начнут. Улыбаться хотелось все меньше.

Оператору звезды не благоволили — его через КПП не пропустили. К счастью, это было по силам исправить сотруднице пресс-службы аппарата президента.

Договориться с солдатами на кордоне ей не удалось, поэтому пришлось пускать в силу лунную призму и проводить нашего оператора через другой пункт пропуска, выделенный для высокопоставленных чиновников.

Особую опасность охрана видела в бутылках с водой — их приходилось оставлять на КПП. Поэтому вода внутри кордона — самое ценное вещество.

Когда маленькую бутылочку «Легенды» заметили в руках корреспондента КТРК, на него напали с расспросами — как ему удалось пронести воду.

Проносить ничего не пришлось. Организаторы принесли два блока с бутылками воды, но только для начальства — офишиалс. Я предложила продать мне хотя бы одну, но получила встречное предложение — потерпеть.

Меж тем часы показывали почти 10. Ряды заполнялись аксакалами и сотрудниками посольств. Со стороны кордона слышались тревожные звуки. Подошла ближе и увидела почти классическую картину: люди пытались пройти внутрь, но охрана осталась глуха к ним. Начала снимать на телефон и обрушила на себя внимание всех, кто до этой секунды сдерживал натиск горожан.

— Снимать нельзя, — строго обратился человек в пиджаке и солнцезащитных очках.

«Началось, — думаю я и продолжаю съемку. — А почему нельзя?»

В ответ поступили смятые и не совсем аргументированные объяснения. После твердого заявления «Мен — пресса», сотрудник охраны пошел на уступки и предложил снимать все, кроме лиц его коллег. Меня это устроило.

В 9:55 на площадь приехал президент Алмазбек Атамбаев и сел под тент. Юноши и девушки в национальных костюмах, выстроенные в шахматном порядке, подтянулись и заулыбались.

Журналистам пришлось выйти из кусочка тени, где все прятались от солнца. Официальная часть началась. Потолкавшись друг с другом и обменявшись недовольными взглядами, журналисты выстроились на островке в 8-10 метров в длину, выделенном для прессы.

Следующая задача для операторов и фотографов: сфотографировать общий план, не взяв в кадр сотрудников охраны, которые стояли прямо перед объективами.

После приветствия мэра Бишкека Албека Ибраимова на сцену вышел Алмазбек Атамбаев с поздравительной речью. Часть журналистов прорвалась вперед и устроилась прямо перед сценой. По сценарию, массовка остается на сцене во время речи.

На 8-10 минуте через ряды пестро одетых студентов один из фотографов волочит девушку из массовки за сцену, взяв ее за плечи. Девушка почти не идет сама, кажется, что она без сознания. За всю речь президента так со сцены «вынесли» троих девушек. Еще четыре девушки не стали дожидаться полуобморочного состояния и самостоятельно покинули сцену, на ходу снимая с головы шапки с перьями.

На самой речи президента я останавливаться не буду, потому что это уже сделали мои коллеги. Скажу только, что два огромных монитора по обе стороны сцены несколько раз окрашивали главу государства в кислотно-зеленый цвет.

После выступления Атамбаева начался концерт. Тут режиссеры и организаторы не стали экспериментировать и оглушать зрителей неслыханным по зрелищности шоу.

На сцене были звезды отечественной поп-эстрады, ниже на площади массовка или военный оркестр, который иногда далеко отходил от военно-патриотических мотивов и погружался в какой-то фанки-джем.

В финале концертной программы рота почетного караула в ослепительной форме повышенной резкости вынесла на площадь флаг. Мероприятие завершилось, гости стали расходиться.

Мы, видимо, последние, кто лелеял надежду увидеть обещанный в пресс-анонсе парад военной техники: наземной и воздушной. Пока все складывают штативы, мы стояли и ждали.

— Ребят, а обещали же военные самолеты показать? Будут, как думаете? — обратилась я к коллегам.

В ответ — смех.

Теперь вся надежда на светящийся флаг над фонтанами.