Полная речь Атамбаева на праздновании Дня независимости

Президент Алмазбек Атамбаев выступил на площади Ала-Тоо с речью на День независимости. Это было последнее обращение Атамбаева к гражданам на посту президента на День независимости.
Уважаемые соотечественники, дорогие зарубежные гости, бишкекчане, дамы и господа. От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником страны — Днем независимости Кыргызской Республики!
В мире есть тысячи и тысячи разных народов, но при этом существует только 200 суверенных государств. Иметь свою страну, свое суверенное государство — это великий божий дар. И мы должны ценить это и беречь нашу независимость как зеницу ока. За 26 лет независимости наша страна прошла трудный путь становления. Испытала непростые социальные, экономические, политические потрясения.
2010 год показал насколько близко наша страна может столкнуться с самым неблагоприятным сценарием. Тогда страна оказалась на грани катастрофы и многие — от политологов до руководителей глав государств — предрекали развал страны.
И важнее всего было вернуть людям веру в то, что мы будем жить в нормальной стране с нормально функционирующими государственными институтами, в мирной стране, без коррупции, без судебного произвола. В стране с честными выборами, в стране с будущим. По сути, нужно было, я не побоюсь сказать, практически заново восстановить кыргызскую государственность. Потому что надо было восстановить веру людей в свою страну, в свой народ, в свое будущее. И так было всего семь лет назад. Всего семь лет назад.
Всем тем, кто сегодня пытается отрицать очевидное. Тем, кто называет белое черным, а черное белым. Тем, кто говорит о том, что за годы президентства Атамбаева ничего не изменилось, я хочу сказать откровенно. Мы за эти 5-6 лет решили проблемы, которые не решались десятилетия со дня независимости. Имеющий глаза это увидит, имеющий сердце это почувствует.
Я перечислю наиболее важные моменты. Например, национальные ресурсы больше не продаются за бесценок. Лицензию на месторождение «Джеруй», которое и при президенте Акаеве, и при президенте Бакиеве по 300 сомов продавалось, тогда это было 6 долларов, мы продали с аукциона за 100 млн долларов, и при этом инвестор еще заплатил предыдущему хозяину 70 млн долларов.
Республика достигла энергетической независимости. Бишкекчане помнят, как отключались кварталы, районы. И вся страна помнит, что целые области могли отключить от света и газа. Создание собственного энергетического кольца путем строительства двух крупных подстанций и ЛЭП «Датка-Кемин». И в завершении коренной реконструкции бишкекской ТЭЦ — они сделали Кыргызстан практически неуязвимым в плане энергетической безопасности.
Это положило конец зависимости в поставках природного газа от кого-либо. Мы уверенно идем к тому, чтобы стать «страной нормальных дорог». Несколько лет назад, когда мы проводили подобные мероприятия, вся площадь была в выбоинах, трещинах. И не только центральная площади и главные улицы, не только международные трассы, но и в областных центрах, районных центрах начинается масштабная реконструкция.
Главное — в течении ближайших двух лет мы завершим полностью достижение транспортной независимости. Из тупиковой страны мы станем транзитной страной. Ведь несколько лет назад из одной области Кыргызстана в другую, из одного села в другое, мы были вынуждены ездить через соседние населенные пункты.
Между названием и сутью есть огромная разница, сегодня у нас настоящая боеспособная армия. Я впервые открыто хочу сказать, что мы достигли больших успехов во внешней политике, кто бы что бы не говорил, мы во внешней политике прорвались. Сегодня мы идем на равных со всеми иностранными партнерами и при этом мы исходим только их собственных национальных интересов.
Конечно же, мы отдаем особый приоритет нашим соседним республикам. Наши границы, как я уже говорил, постепенно становятся воротами дружбы и добрососедства. Если в первые годы моего президентства буквально то на одной границе, то на другой были различные стычки, перестрелки — сегодня мы видим, что ситуация коренным образом меняется.
Мы научились защищать собственные национальные интересы, и теперь пришло время продвигать их. Это произошло не просто так. Страна и наш народ сильно изменились. Наш народ, наши граждане поверили в себя, мы видим мощный подъем национального самосознания и духа у людей, потому что долгое время нам навязывали синдром ущербности, нас учили жить по чужим лекалам, нас учили подстраиваться под другую культуру, потому что люди, которые руководили страной даже не знали собственной истории — истории нашего древнейшего народа.
Если раньше нашу страну узнавали по перекрытиям дорог, по митингам, по беспорядкам, по отключениям света, по проблемами с соседями, то сегодня вы знаете — Кыргызстан знают по честным выборам, по Всемирным играм кочевников, по грандиозным реформам — политическим и экономическим.
Сегодня Кыргызстан — это страна, одна страна из десяти, которая рекомендована к обязательному посещению туристами всего мира. При этом, рекомендована не только благодаря удивительной природе и радушию народа, но прежде всего как безопасная и надежная для туристов страна.
Мы добились всего этого буквально за 5-6 лет, всего за 5-6 лет. Хотя, конечно, это были тяжелейшие годы. Кыргызстан становится страной комфортной для проживания и ведения бизнеса, приказано было сделать Кыргызстан «раем для предпринимателей». Для этого проведены реформы, в том числе и конституционные, резко сокращено количество проверяющих структур и именно это, поверьте мне, обеспечит резкий рывок в экономике страны. Я вижу это, надеюсь, теперь вы верите моим прогнозам.
Мы начали настоящую системную борьбу с коррупцией. Вы знаете, один из первых моих указов был об этом, потому что, когда я принимал должность президента, я сказал о том, что с коррупцией мы боролись нещадно. И меня здесь ничто не останавливало. Кто бы это ни был, какая должность у него ни была бы — друг это мой, родственник или кто-то еще. Только за пять последних лет выявлено около семи тысяч коррупционных деяний, в том числе громкие уголовные дела на чиновников самого высокого уровня.
Я могу уверенно сказать, что возврата к прежней коррумпированной системе не будет. И не надо надеятся, что после 2005 года Бакиевы начали грабить, после 2010 некоторые временщики пытались грабить народ. Больше коррупционной власти народ Кыргызстана не допустит.
И не видеть этого может только полный глупец или человек с амнезией. И, конечно, этого не видят некоторые «политиканы» из старой элиты, порой, хотя и молодые по возрасту, но у них есть амнезия и памяти, и совести. И объясняется это просто — скоро президентские выборы.
Вы знаете, я поздравляю с Днем независимости как президент в последний раз и буквально через [месяц и] 15 дней выборы нового президента. И, конечно же, многие политики, «политиканы» хотели бы вернуть старые времена, старые порядки, когда политики, чиновники могли наживаться за счет народа и гордиться этим, что вот он, сидя на государственной должности, стал мультимиллионером. И очень многие хотели бы снова превратить Кыргызстан в «коммерческий комок», как в свое время это сделали Айдар Акаев и другие детки Акаева. Как это сделал в свое время Максим Бакиев.
Народная мудрость гласит: «Один в поле не воин». Все эти труднейшие и тяжелейшие годы я опирался как президент на народ Кыргызстана. Я черпал силы из простых людей. В своей работе, особенно в парламенте, опирался на свою родную партию, которую сам создавал когда-то, на социал-демократов.
И сейчас мы видим, как задолго выборов началась кампания против кандидата в президенты от СДПК. Лозунг один: «Кто угодно, только не кандидат от СДПК». Почему? Потому что, если кандидат от СДПК победит, то он продолжит путь президента Атамбаева, потому что продолжится курс очищения страны от коррупции, от грязи, от воров. Потому что и во внешней политике приоритет будет отдаваться соседям — таким братским странам как Россия и Китай. Потому что как и раньше будет заслон рейдерству, мародерству и сепаратизму. Потому что и дальше придется отвечать за свои преступные делишки.
И поэтому я вижу как против кандидата от СДПК объединились и беглые президенты, и временщики, и «политиканы», и некоторые НПО, и коррупционеры, и олигархи, и, конечно же, их телеканалы и СМИ.
Усиленно отрицается все хорошее, что было сделано за последние 6 лет, открыто говорят: «Вот Атамбаев ничего не сделал. Мы придем, мы сделаем реформы, мы вернем президентскую форму правления».
Это говорят абсолютно циничные и грязные люди. Применяются различные черные методы, рассказываются сказки — уже даже про родичей кандидата в президенты, когда не удалось на него ничего найти. И самое опасное — заранее готовится к дискредитации итогов выборов.
В последние недели по вот этим «оппозиционным», а на самом деле независимым, на самом деле по телеканалам и газетам, у которых есть конкретные хозяева, муссируется тема административного ресурса, который якобы обеспечит победу кандидату от президентской партии, и это уже подается как все равно, мол, это случится. Уже обсуждается между отдельными «политиканами» тема подготовки беспорядков после выборов 15 октября в случае победы кандидата СДПК.
Я не буду отрицать очевидное, конечно, всегда найдется ретивый чиновник, который хочет услужить начальству или может даже с лучшими намерениями. Как-то будет агитировать за кандидата от президентской партии. Услужливый дурак опаснее врага. И таких горе-чиновников надо строго наказывать.
Уважаемые сограждане, сегодня административный ресурс не решит на выборах. Избиратель зайдет в кабинку один, с ним не зайдет административный ресурс в виде губернатора или министра, акима, главврача или директора школы, и более того, вы знаете, что наши люди не любят поступать, как велит начальство. Скорее всего наши люди поступят наоборот.
И административный ресурс вместе с избирателем в кабинку не зайдет, в кабину зайдет другой ресурс — это финансовый ресурс. Деньги, которые избиратель получит от покупателя — от богатенького кандидата в президенты — вот эти деньги вместе с ним зайдут в кабину для голосования, в его карман, в его кошелек.
Я скажу откровенно: на подкуп избирателей некоторые кандидаты готовят сотни и сотни миллионов, а может и миллиардов сомов. Я опасаюсь именно подкупа голосов. Трудно винить наших людей, потому что за прошедшие годы люди разуверились в выборах, а многие сделали из этого бизнес.
Я хочу обратиться к кыргызстанцам: «Голосуйте как велит вам ваше сердце и совесть, не продавайте ваши голоса». Тот, кто на выборах даст вам 100 долларов за ваш голос, он потом у нашей страны, у нашего народа заберет, сворует сотни миллионов долларов. Он заберет их у ваших детей, у ваших внуков.
Продавая свой голос, вы продаете будущее своей страны, своей семьи, своих детей и внуков. Помните об этом. Мы, конечно, обеспечим прозрачный процесс голосования и абсолютно честный подсчет голосов, но в кабинке для голосования каждый будет наедине со своей совестью. Послушайте голос совести, а не кошелек.
Что же касается попыток организовать беспорядки после выборов, я хочу предупредить: мои полномочия, как минимум, будут длиться до 1 декабря и именно этого времени с лихвой хватит, чтобы пресечь любые попытки и сурово наказать организаторов. В этот раз прощать никого не будем.
Уважаемые сограждане! Мир, согласие и стабильность — вот самое главное, чего мы достигли за последние годы. Страна, наш народ, наша жизнь меняется на глазах. Мы заложили фундамент для экономического процветания. Я сегодня могу сказать еще раз, что Кыргызстан состоялся как суверенное государство. Я считаю, что это и была моя главная миссия, главная задача как президента, как вашего президента.
Теперь следующие президенты спокойно могут строить и возводить сильное, процветающее государство — независимый Кыргызстан. И роль нового президента будет заключаться в том, чтобы закончить сегодняшний курс, начатый процесс национального возрождения, удерживая, конечно, стратегические рамки развития нашей страны.
Это потребует от всех нас, конечно же, кропотливого труда, потребует общественного согласия, дисциплины и ответственности от каждого гражданина нашей страны.
Уважаемые мои граждане, сегодня я в последний раз поздравляю вас с Днем независимости в качестве президента. Хочу вас еще раз предупредить: чего только не видел кыргызский народ за веки своей истории.
Кыргызский народ забрался на вершину горы, построил великий каганат, занял место от Сибири до Азии, возглавил десятки народов, видел золотой век. Кыргызский народ, упав на дно ада, не то что б быть каганатом, теряли и свою государственность. От Чингисхана и сталинских репрессий, восстание 1916 года, дни, когда чуть не потеряли кыргызский язык и свое имя «кыргыз». Кыргызы видели и такие катастрофические дни.
Сколько наших предков отдали душу за то, чтобы сохранить имя «кыргыз» в темные дни, годы, века, не за пару веков, а за тысячелетия.
Так что хочу предупредить: есть ли река, в которой не течет кровь кыргыза? Есть ли край, где не лежит кость кыргыза? Эта кровь и эти души не должны быть потрачены зря. Тогда нас не простит ни наши предки, ни Бог.
Уважаемые граждане, с поддержкой Бога, кыргызский народ добился независимости. Чуть не потеряв её, мы еле как это сберегли. Давайте отдадим дань кыргызскому народу, который направил народ на верный путь, бравым парням, которые отдали жизни за наш народ. Давайте этого не забывать.
Мои граждане, кыргызский народ, единство и мир нашего народа — наше самое дорогое наследие, прямой путь в будущее. Не зря в народе говорят: «Ырыс алды ынтымак»(Счастье в единстве).
Если посмотреть в прошлое, то давно кыргызы были самыми сильными. Они построили великий каганат. Кыргызы объединившись, объединили в круг разные нации, создав единый народ, стали сильными. Тогда наш отец Манас сказал «Кулалы таптап куш кылдым, курама куруп журт кылдым» (Воспитывал я коршуна и сделал из него ловчую птицу, собрал я разноплеменных людей и сделал из них народ). Из-за этих слов, я воздвиг здесь памятник Манасу. Эти слова написаны внизу памятника.
Давайте продолжим благо и счастье, которые пришли на нашу землю. Давайте сохраним мир и единство. Мы перед предками и потомками обязаны сохранить независимое кыргызское государство, как зеницу ока. Бог дал нам еще один шанс построить кыргызское государство. Давайте не упустим из рук эту возможность, давайте не потеряем эту возможность.
Кыргызстан и кыргызский народ не должен сходить с этого пути. Не должен теряться. Шаг за шагом, собирая разбросанное, продлевая оборванное. День за днем укрепляя единство кыргызского народа, мы должны идти вперед одной силой. Кыргызский народ больше не должен терять единство и сбиваться с пути. У нас есть только одна родина — это независимый Кыргызстан. Давайте беречь его как зеницу ока, как сердце.
Уважаемые мои граждане, даст Бог все будет хорошо. Бог даст народу мир и земле обилие. Живи независимый Кыргызстан! Живи многонациональный кыргызский народ!
Соавторы: Айдай Эркебаева, Айзирек Иманалиева