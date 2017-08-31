Полная речь Атамбаева на праздновании Дня независимости

В мире есть тысячи и тысячи разных народов, но при этом существует только 200 суверенных государств. Иметь свою страну, свое суверенное государство — это великий божий дар. И мы должны ценить это и беречь нашу независимость как зеницу ока. За 26 лет независимости наша страна прошла трудный путь становления. Испытала непростые социальные, экономические, политические потрясения.

2010 год показал насколько близко наша страна может столкнуться с самым неблагоприятным сценарием. Тогда страна оказалась на грани катастрофы и многие — от политологов до руководителей глав государств — предрекали развал страны.