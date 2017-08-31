Аламудунский районный суд Чуйской области вынес решение по уголовному делу 31-летней следовательницы, которая вымогала взятку у мужчины. Ее оштрафовали на пять млн сомов.

Суд вынес решение по этому делу в июле. Однако сотрудница милиции не признала свою вину.

Версия обвиняемой

По словам следовательницы, потерпевший мужчина обратился к ней 14 марта 2016 года с жалобами о том, что ему нанесли телесные повреждения и порезали руку кухонным ножом.

После того, как она вызвала мужчину к себе на следственный процесс, она вышла из комнаты к своему начальству ее задержали и обнаружили у нее конверт с деньгами.

«При производстве личного обыска, у меня из кармана была изъята бумага, внутри находились деньги, суммой в 29 тысяч сомов», — сказала она в показаниях.

Обвиняемая сказала, что «деньги не ее» и «каким-то образом» они оказались в кармане ее кителя.

Версия потерпевшего

Однако по словам потерпевшего, следовательница все это время шантажировала его, требуя от него тысячу долларов.

«Я был вынужден оставить свою автомашину в ломбарде, мне выдали 59 тысяч сомов. Из указанной суммы 30 тысяч я передал сотрудникам МВД, которые обработали, пометили и сняли ксерокопии денег», — написал в своих показаниях потерпевший.

По его словам, после того, как он передал следователю деньги, она сказала, что разберется и посоветовала ему ничего не говорить, а то «посадят».

«Сказала, что сейчас пойдет и договорится с начальником следствия о том, чтобы остальные 30 тысяч принес и сказала, чтобы я никуда не жаловался, а то посадит», — написал потерпевший.

Суд признал подозреваемую в вымогании взятки следовательницу виновной и оштрафовал ее на 5 млн сомов.