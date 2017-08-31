Актер призывает не истреблять панголинов и не покупать производимые из них товары, так как панголины находятся под угрозой исчезновения.

Джеки Чан в видеоролике «Kung Fu Pangolin», снятом организацией по защите окружающей среды WildAid, рассказывает о беззащитности животных. Актер призывает не покупать продукты и товары из панголинов.

«При встрече с браконьерами панголин может только свернуться калачиком. Это единственное, что он может сделать. Пожалуйста, не покупайте продукты и товары из панголинов. Не будет покупок — не будет убийств», — призывает актер.

Джеки Чан — китайский и голливудский актер, посол доброй воли ЮНЕСКО и обладатель почетного «Оскара» за вклад в киноиндустрию. Наиболее знаменитыми фильмами с участием Чана стали «Час Пик», «Пьяный мастер» и «Полицейская история».

Кто такие панголины

Панголины — небольшие ящеры, которые обитают в Африке и Юго-Восточной Азии. Они живут в тропических лесах, ведут ночной образ жизни и питаются термитами и муравьями.

Зачем их добывают

Мясо панголинов считается деликатесом. Панцирь животного используют в народной медицине. В Азии чешую панголина используют для лечения разных болезней, включая онкологические. Больше всего животное истребляют во Вьетнаме.

Лондонское зоологическое общество внесло панголинов в список вымирающих видов животных. За последние 10 лет их численность сократилась на 1 млн.

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Фото: WildAid