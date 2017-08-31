Болот Джунусов: Укол словесным зонтиком, или о сарказме в политике

Публикация про гипотетическую возможность президентства Михаила Саакашвили в Кыргызстане вызвала у ряда читателей некое возбуждение и раздражение, а также подозрение, что статья посвящена потенциальному «кыргызскому» Саакашвили, законспирированному в рядах многочисленных кандидатов в президенты.

На самом деле это вызывает улыбку, пока кандидаты не демонстрируют готовность к масштабным преобразованиям, а Саакашвили к нам приезжать не собирается. Да и не надо. Важна не фигура, важен подход к делу. Кардинальные реформы, судя по сегодняшнему дню, также не ожидаются.