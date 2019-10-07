Слева направо: Омурбек Текебаев, Кадырбек Атамбаев и Омурбек Бабанов.

Свадьба сына действующего депутата Руслана Казакбаева прошла 6 октября в одном из ресторанов Бишкека. Среди гостей были экс-депутаты Омурбек Текебаев и Омурбек Бабанов, а также сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадырбек.

Оба политика — Текебаев и Бабанов — в разные периоды были оппонентами Алмазбека Атамбаева. Однако после того, как Атамбаев поссорился с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым и попал в СИЗО по обвинениям в различных преступлениях, Текебаев и Бабанов вышли из оппозиции.

Атамбаев и Текебаев

Политики были сторонниками до тех пор, пока Атамбаев не инициировал поправки в конституцию в 2016 году, которые Текебаев раскритиковал. Текебаев заявил, что у него есть все основания для импичмента Атамбаева, но политик не успел даже начать эту процедуру.

Против него возбудили уголовное дело, обвинив в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского. Текебаев якобы пообещал обеспечить ему доступ к госоператору «Мегаком». В 2017 году суд признал Текебаева виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы. По амнистии срок сократили до четырех с половиной лет.

В августе этого года Верховный суд отменил все приговоры в отношении Текебаева и отправил его дело на пересмотр. Позже Первомайский райсуд Бишкека отпустил политика из колонии под домашний арест.

Атамбаев и Бабанов

Омурбек Бабанов был главным соперником атамбаевского кандидата Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах в 2017 году.

Атамбаев, будучи президентом, неоднократно называл его «шестеркой» казахских властей за то, что Бабанов во время своей предвыборной кампании встречался Нурсултаном Назарбаевым, на тот момент президентом Казахстана.

Бабанов проиграл выборы Сооронбаю Жээнбекову и вскоре покинул Кыргызстан, заявив, что уходит из политики. Во время предвыборной гонки на Бабанова возбудили уголовное дело за «разжигание межнациональной вражды» и «приготовление к насильственному захвату власти и к массовым беспорядкам». После его отъезда из страны на Бабанова возбудили еще одно уголовное дело по этим же статьям.

Политик вернулся в Кыргызстан только в августе 2019 года. Перед возвращением он дал интервью, в котором заявил, что покинул страну по договоренности с Атамбаевым и Жээнбековым. Последние пообещали прекратить уголовные в отношении Бабанова и не давить на его родных и соратников.

Сейчас Бабанова допрашивают по восьми уголовным делам в качестве свидетеля.