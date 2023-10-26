Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал депутатов Жогорку Кенеша отклонить так называемый законопроект об «иноагентах». Такое заявление представители CPJ сделали 25 октября.

«Парламент Кыргызстана должен отклонить вдохновленный Россией закон, который классифицирует финансируемые извне группы по защите прав СМИ и некоммерческие организации, управляющие новостными агентствами, как “иностранных представителей” и может заставить многие некоммерческие организации закрыться», — говорится в обращении комитета.

Представительница программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид сказала, что планы по копированию российского закон об «иноагентах» «грозят серьезно затруднить работу групп по свободе прессы и еще больше ограничить свободу прессы в стране».

«Парламент Кыргызстана должен продемонстрировать, что он по-прежнему уважает свои международные обязательства по защите прав человека и свободы выражения мнений, отвергая любые попытки заклеймить некоммерческие организации как иностранных агентов и криминализировать их работу», — сказала Саид.

Жогорку Кенеш принял проект закона об «иноагентах» в первом чтении 25 октября. Депутаты парламента приняли документ практически без обсуждений.

Законопроект об «иноагентах» поступил в Жогорку Кенеш в середине мая. Им предлагается внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс.

Законопроект предлагает ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иноагент» — «иностранный представитель» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

Согласно документу, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, признаются «иностранными представителями». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам.

Законопроект также предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. А за активное участие в деятельности такой организации или ее пропаганду предлагают наказывать лишением свободы на 10 лет.

Главная инициаторка законопроекта — депутатка Надира Нарматова — заявляет, что инициатива не несет в себе никакой угрозы свободе слова и демократии, а также не ограничивает деятельность некоммерческих организаций. По ее словам, нынешний закон об НКО не справляется и нужно усилить надзор за неправительственными организациями якобы «ради интересов, безопасности и целостности государства».

В России действие аналогичного закона привело к закрытию многих правозащитных организаций и независимых СМИ. Такого же итога опасаются и эксперты в Кыргызстане, если поправки примут.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из числа инициаторов законопроекта, хотя с начала в качестве инициаторов были 30 парламентариев. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.