Депутатка Надира Нарматова попросила найти и наказать авторов обращения в посольства США и европейских стран в Кыргызстане с просьбой не выдавать и не продлевать визы депутатам, которые поддержали законопроект об «иноагентах».

С таким протокольным поручением нардеп на заседании 26 октября обратилась к представителю президента и Кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбеку Абытову и ГКНБ.

«Это обращение является признаком того, что финансируемые Западом организации показывают свое истинное лицо предателей государства. Поэтому, я как народный представитель, хочу обратиться в ГКНБ в отношении этих граждан, которые, находясь в Кыргызстане, делают подобные обращения и пытаются навязать противоположные взгляды по всему миру. Алмазбек Ахунжанович, в качестве протокольного задания я бы хотела поручить вам установить личности граждан, сделавших подобное обращение и принять меры в соответствии с законодательство, потому что такое уже происходило. В 2019 году, когда в нашей стране бушевал COVID-19, представители неправительственных организаций, финансируемых Западом, обращались к разным странам с просьбой не оказывать материальную помощь Кыргызстану», — заявила она.

Депутатка поблагодарила своих коллег, которые показали свою «патриотичность» и поддержали «такой нужный закон, направленный на безопасность страны».



Представители медиасообщества и гражданского общества 25 октября обратились в посольства США, стран Европейского союза, Швейцарии и Великобритании в Кыргызстане. В нем они попросили рассмотреть вопрос об отказе в выдаче и продлении срока любых видов виз спикеру Жогорку Кенеша Нурланбеку Шакиеву, депутатке Надире Нарматовой, главе комитета по конституционному законодательству Чолпон Султанбековой и главе комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Суйунбеку Омурзакову, а также членам их семей.

Поводом для обращения послужило принятие в первом чтении депутатами Жогорку Кенеша законопроекта об «иноагентах». Проект закона инициировала группа из более 30 депутатов.



Согласно документу, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, признаются «иностранными представителями». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам.

Законопроект также предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. А за активное участие в деятельности такой организации или ее пропаганду предлагают наказывать лишением свободы на 10 лет.

Главная инициаторка законопроекта — депутатка Надира Нарматова — заявляет, что инициатива не несет в себе никакой угрозы свободе слова и демократии, а также не ограничивает деятельность некоммерческих организаций. По ее словам, нынешний закон об НКО не справляется и нужно усилить надзор за неправительственными организациями якобы «ради интересов, безопасности и целостности государства».

Однако с этим не согласны некоторые представители НКО, гражданские активисты, а также международные организации.



В Правовой клинике «Адилет», комментируя этот законопроект, ранее заявили, что он нарушает права человека и Конституцию страны.

С критикой законопроекта также выступили ряд международных организаций, такие как Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет и Human Rights Watch. Они призвали депутатов Жогорку Кенеша отозвать «крайне репрессивный законопроект». С такой же просьбой к депутатам обратились представители медиасообщества и гражданского общества Кыргызстана.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.

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