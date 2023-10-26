Возле пункта пропуска «Бек-Абад» Сузакского района Джалал-Абадской области произошла массовая драка. Об этом 25 октября сообщили в ГКНБ.

По их данным, 23 октября возле пункта пропуска «Бек-Абад» произошла массовая драка между группой лиц, занимавшихся незаконным обменом денег. В сообщении спецслужбы говорится, что в конфликте «присутствовали признаки межнационального характера».

«На место происшествия прибыли сотрудники ГКНБ и сняли инцидент на видео, но некоторые участники конфликта проявили агрессивное поведение, провоцировали и угрожали пограничникам», — рассказали в Госкомитете.

В ГКНБ отметили, что 52-летний подозреваемый отказался явиться на допрос, а когда его задержали, «члены семьи оказали сопротивление».

24 октября в социальных сетях распространилось видео, снятое в доме подозреваемого. В нем говорится, что в дом жителя Дильшата Исмаилова проникли неизвестные лица, избили его и его ребенка и погрузили в машину. На видео также видны следы крови на заднем дворе дома.

Корреспонденты «Т-медиа» взяли интервью у семьи Исмаилова. Его дочь рассказала, что «пришел неизвестный мужчина, который не был в служебной форме, и, не представившись, начал избивать ее отца и брата».

«Футболку моего отца обернули вокруг его головы, вытащили из постели и забрали. Моего брата тоже начали пинать и силой загрузили в машину на буксире. Если приходят, нужно же что-то объяснить. Они ничего не сказали. Когда мы начали их дергать, они показали нам свои пистолеты и пригрозили. Она также ударила мою беременную сестру, и она попала в больницу», — сказала она.

В ГКНБ сообщили, что на двоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти», они помещены в ИВС. Они также предупредили, что «организаторам и активным участникам возможного межнационального конфликта будут приняты самые строгие меры в рамках законодательства». В настоящее время проводится расследование.