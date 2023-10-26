В городе Вашингтон у здания посольства Кыргызстана в США 25 октября прошла акция с требованием освободить из-под ареста фигурантов Кемпир-Абадского дела. Об этом сообщил активист Тилекмат Куренов на своей странице.



По словам одного из участников акции Айдара Раева, в акции приняли участие более 10 человек. Они вышли с плакатами, на которых было написано «Свободу политзаключенным», «Свободный Кыргызстан», а также фотографии фигурантов Кемпир-Абадского дела.

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Как пишет «Азаттык», активисты также потребовали от кыргызстанских властей прекратить давление на независимые СМИ и преследование журналистов, а также снять ограничения на проведение мирных собраний.

Куренов на своей странице в Фейсбуке опубликовал видео того, как они пытались передать послу Кыргызстана в США Бакыту Аманбаеву свое обращение. На видео посол и вышедшие на акцию поспорили на тему решения вопроса по кыргызско-узбекской границе.



Это не первая акция протеста в поддержку фигурантов по Кемпир-Абадскому делу в Вашингтоне. 20 сентября они собрались у здания Генассамблеи ООН с плакатами и фотографиями арестованных.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 человек, выступавших с критикой передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Всех их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков.

Фигуранты дела не признают своей вины и неоднократно заявляли о давлении со стороны властей и говорили, что уголовное преследование в их отношении началось, потому что они высказывались против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Суд отпустил часть арестованных под домашний арест, но часть фигурантов дела до сих пор находится под стражей.

Задержания активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.



Президент Садыр Жапаров, комментируя обращение родных задержанных с просьбой освободить фигурантов дела, в декабре 2022 года заявил, что не может никому дать приказ освободить кого-либо.

Глава государства настаивает, что никто не вмешивается в работу судей по этому делу. Он считает, что фигурантов Кемпир-Абадского дела арестовали «своевременно» «за планы госпереворота». По его словам, обвиняемые якобы ходили на собрания, где обсуждали планы госпереворота и количество людей на предстоящих митингах.