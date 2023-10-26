Президент Садыр Жапаров поддержал инициативу депутатов Жогорку Кенеша по изменению государственного флага.



Однако, как сообщил глава государства в интервью госинформагентству «Кабар», предлагаемый парламентариями вариант флага ему не пришелся по душе.

«Складывалось впечатление, будто бы есть недоработка. Лучи солнца напоминали колючки. Накануне они, посоветовавшись со специалистами, исправили этот момент. Исправленный вариант действительно похож на лучи солнца», — сказал он.



По словам Жапарова, «до этого в обществе активно озвучивалось мнение о том, что нынешний флаг республики похож на подсолнух».



«Даже бывали такие случаи, когда приезжающие к нам в гости иностранцы говорили, что, наверное, в нашей стране подсолнух растет в большом количестве», — рассказал президент.



По его словам, «с момента обретения независимости Кыргызстан сильно зависим от внешнего мира» и поэтому «пришло время пересмотреть облик флага». Он отметил, что практика по внесению изменений в элементы государственного флага есть во многих странах мира.

«Если этот вариант, даст Бог, пройдет, то отныне мы не будем зависимыми. Впредь будет так, будто солнце светит нам и улыбается. Я далек, от каких-либо поверий и суеверий. Но, все же, мы должны надеется, что отныне будем развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на нашем флаге, входящим через түндүк», — сказал глава государства.

28 сентября на общественное обсуждение вынесен законопроект, которым предлагается внести изменения в государственный флаг. Инициаторы — депутаты Нурланбек Шакиев и Улан Примов — предлагают изменить форму лучей на флаге Кыргызстана. По их мнению, сейчас «возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с түндүком». Они говорят, что есть разные интерпретации: изображение похоже на цветок подсолнуха, либо оборку юрты.



Затем Шакиев провел встречу с авторами нынешнего флага Бекбосуном Жайчыбековым и Жусупом Матаевы. Жайчыбеков на встрече заявил, что «они не против внесения изменений, связанных с доработкой первоначальной версии и уточнением некоторых элементов, сохраняя при этом исходную концепцию». Они пообещали совместно «рассмотреть вопрос внесения уточнений в элементы флага и внести точную версию».



Однако некоторые депутаты выступили против изменения флага. На заседании парламента 25 октября нардеп Мирлан Самыйкожо заявил, что изменения не нужны.



«Если выпрямить лучи солнца, то на флаге будет лопух. Если мы не займемся другими проблемами, которых много, а начнем изменять флаг, то народ не простит», — сказал Самыйкожо.



Он предложил заняться другими вопросами и оставить флаг без изменений.



Между тем в соцсетях некоторые кыргызстанцы запустили флешмоб #неменяйтефлаг, призывая депутатов оставить в покое государственную символику.