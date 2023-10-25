Несколько китайских компаний и предприятие «Кыргызкомур» займутся совместной разработкой трех угольных месторождений в Кыргызстане.



Как сообщили в пресс-службе Кабмина, 25 октября глава Кабмина Акылбек Жапаров провел расширенные переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в Бишкек с официальным визитом. Во время переговоров стороны обсудили вопросы взаимной торговли, инвестиций и реализации совместных проектов.

После переговоров члены делегаций двух стран подписали 12 документов, среди которых соглашения между госпредприятием «Кыргызкомур» с тремя компаниями о совместной разработке угольных месторождений «Тегене», «Сулюкта поле-11» и «Торугарт 1».

Также Кыргызстан и Китай договорились построить угольный логистический центр с ленточным конвейером, который будет расположен вблизи кыргызско-китайской автомобильной границы «Эркештам» в Алайском районе Ошской области.

Кроме того, подписаны соглашения между Минэнергетики КР с двумя китайскими компаниями о строительстве ветровых электрических станций мощностью до 3 ГВт и строительстве солнечных электростанций.

В августе 2023 года в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района прошел кыргызско-китайский бизнес-форум, где подписали соглашения в области строительства, гидроэнергетики и образования на сумму более $1 млрд.