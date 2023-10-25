Федерация профсоюзов Кыргызстана (ФПК) направила президенту Садыру Жапарову и главе Кабинета министров Акылбеку Жапарову обращение с предложением передать Кабмину свои курортные объекты.

Как сообщили в пресс-службе ФПК, они признают, что профсоюзные здравницы «сегодня нуждаются в кардинальном улучшении материально-технической базы и повышении качества предоставляемых услуг».



«Необходимо признать, что в связи со сложившейся в постсоветский период тяжелой экономической ситуацией и отсутствием внутренних инвестиций, некоторые профсоюзные здравницы находятся в состоянии, требующем многомиллионных инвестиций для проведения капитального ремонта, реконструкции, обновления и оснащения современным оборудованием», — говорится в обращении.

По данным ФПК, только за последние 10 лет санаторно-курортным лечением были охвачены более 220 тысяч человек. Они отмечают, что санаторно-курортный комплекс профсоюзов располагает огромным потенциалом, но для улучшения условий «необходимы серьезные капитальные финансовые вложения», а у ФПК такой возможности нет.

«В связи с чем, Федерация профсоюзов Кыргызстана считает целесообразным передать Кабинету министров во временное безвозмездное пользование санаторно-курортные объекты для их восстановления и дальнейшего использования по назначению, а также функции распределения средств Фонда оздоровления трудящихся», — предложили в Федерации.



В ФПК добавили, что профсоюзы далее намерены заниматься исключительно уставной деятельностью – защитой законных трудовых и социально-экономических прав и свобод трудящихся.



В сентябре президент Садыр Жапаров раскритиковал руководство Федерации профсоюзов «за неэффективное управление санаторно-курортными и туристическими объектами, находящимися на ее балансе». Он заявлял, что «за последние 30 лет ФПК не достигла никаких значимых результатов в развитии и поддержке санаторных, курортных и туристических объектов, а подавляющее большинство этих объектов находится в состоянии упадка, многие уже распроданы».

В июне этого года временная депутатская комиссия представила итоги своей работы по изучению деятельности ФПК. По результатам проверки комиссия выявила незаконную продажу более половины имевшихся у Федерации профсоюзов объектов с 1992 года. Отмечалось, что к этому имеют отношении руководители профсоюза, депутаты, министры и другие чиновники.

Сообщалось, что по фактам незаконной продажи объектов ФПК возбудили 29 уголовных дел, но только три из них дошли до суда, а 26 дел были прекращены.