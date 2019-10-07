В фейсбук-группе «Беспредел KG» 6 октября появилось видео, в котором девушку якобы украли замуж. В описании к видео указано, что действие происходит в Таласе, девушка 2003 года рождения — ей всего 16 лет, а ее якобы украл 35-летний мужчина для насильственного вступления в брак.

Элдик кабар. Таласта 2003чу жылкы кызды 84чу жылкы бала ала качып кетти. 6 октябр, 2019 Publicerat av БеспределKG Söndag 6 oktober 2019

На кадрах видно, как женщины удерживают девушку за руки, а она кричит и пытается вырваться. На фоне играет баян, а мужской голос кричит: «Держите ее».

В УВД Таласской области «Клоопу» заявили, что им не поступало заявление о краже девушки, но милиция начала разбирательство по этому делу.

«Мы сейчас проверяем на наличие факта [кражи девушки]. Заявление в милицию не поступало», — заявили в пресс-службе УВД.

По статистике, каждую 17-ю девушку в Кыргызстане похитили для вступления в брак без её согласия. С тех пор как 5 лет назад в уголовном кодексе Кыргызстана появилось наказание за ала качуу (похищение девушек для насильственного вступления в брак), на ноябрь 2018 года зарегистрировано всего 895 обращений. Из них только 18% стали уголовными делами, а до суда дошли лишь 28 случаев.