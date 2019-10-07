Бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров заявил, что на встрече членов бывшего Временного правительства с президентом Сооронбаем Жээнбековым поднимался вопрос и об освобождении экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО.

Бекназаров предложил Жээнбекову отпустить бывшего президента под домашний арест и поместить его на дачу, которая находится на охраняемой территории госрезиденции «Ала-Арча».

«У кыргызов никогда своих правителей не судили, не заключали под стражу. В нашей современной истории начался не очень хороший прецедент. Поэтому я предложил изменить меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву на домашний арест. Как никак, он наш бывший президент», — заявил Бекназаров.

Экс-генпрокурор добавил, что это предложение не поддержали другие члены Временного правительства, а Жээнбеков заявил, что «у него не было и мысли задерживать Атамбаева».

«Президент отметил, что следственные органы ждали, что Атамбаев придет на допрос, Атамбаеву также не препятствовали при поездке в Москву. “Теперь я не могу вмешаться, пусть решают следствие и суд”», — процитировало Бекназарова информагентство 24.kg.

Задержание Атамбаева

Алмазбека Атамбаева задержали в результате спецоперации, проводившейся в первой половине августа. Спецназ задержал его силой после того, как он трижды проигнорировал вызовы на допрос в МВД по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Штурм дома Атамбаева продолжался два дня, жертвой стал боец спецназа ГКНБ Усенбек Ниязалиев. Всего же различные травмы получили около 100 человек. Бывшего президента поместили в СИЗО ГКНБ и следствие предъявило ему обвинения по нескольким делам, в том числе связанным с коррупцией. Атамбаев находится под арестом до 26 октября.