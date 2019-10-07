В начале октября некоторые СМИ сообщили, что на «Лексус» 570, который принадлежит мэру Бишкека Азиза Суракматова, установлены подложные номера.

Журналисты сделали такой вывод на основе фотографии «Лексуса» с госномером 01KG101AC, которая была сделана у мэрии в августе 2018 года.

Проверив этот номер в электронной базе ГРС Carcheck, журналисты выяснили, что он зарегистрирован на другой автомобиль — «Мерседес» Е420. Кроме того, по информации портала, «Мерседес» находится под арестом или в залоге.

В мэрии «Клоопу» подтвердили, что этот номер действительно закреплен за «Мерседесом» Е420, который находится «в неисправном состоянии» и стоит в гараже. В мэрии добавили, что номер 01KG101AC в 2019 году не использовался.

При этом, городские власти не смогли объяснить, почему по данным ГРС, на служебное авто мэра наложен арест или залог.

По словам советницы мэра Гули Алмамбетовой, Суракматову выдали госномер после того, как его избрали мэром. Номер пробыл на «Лексусе» только несколько дней.

После того, как в августе 2018 года патрульная милиция оштрафовала водителя мэра за тонировку передних стекол, это госномер сняли с «Лексуса».

Сейчас в качестве служебного транспорта Суракматов использует два личных автомобиля — «Лексус» 570 и «БМВ» 750. На обоих автомобилях установлены номера, зарегистрированные на эти машины.

За управление автомобиля с подложными номерами в Кыргызстане предусмотрен штраф в 10 тысяч сомов для физлиц и 28 тысяч для юридических.

В сентябре министерство внутренних дел предложило увеличить штраф. Если инициативу МВД поддержат и примут, то штрафы возрастут до 20 тысяч. За неуплату штрафа нарушителю может грозить возбуждение уголовного дела.