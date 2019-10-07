Суд аксакалов

Дарья Удалова для Kloop.kg

Как это выглядит: от 5 до 9 человек в возрасте 50 лет и старше выслушивают обе стороны и принимают решение по вашему вопросу. Считается, что это люди с большим жизненным опытом, которые пользуются уважением и авторитетом населения. Они рассматривают вопросы не только по закону, но и по своей совести и личным убеждениям.

В чем плюсы: Это быстрей, чем суды, где разбирательство может затянуться на долгие годы. В законах часто бывают пробелы, и некоторые вопросы действительно требуют решения «по совести», а не по букве закона. Если вы вдруг недовольны решением, после суда аксакалов можно обратиться в обычный суд, но только в течение 10 дней. После этого срока ничего сделать нельзя.



В чем минусы: Во-первых, здесь имеют место личные убеждения судей. Они рассматривают ваш случай сквозь свой жизненный опыт, который не всегда совпадает с вашим. Во-вторых, аксакалы могут решать не все вопросы (полный список можно посмотреть здесь). Например, из трудовых споров они могут рассматривать только вопрос оплаты по трудовому договору — ее размер, сроки и возможные задержки. Но если речь идет о других рабочих моментах, таких как безопасность труда, здесь суд аксакалов не вправе решать.