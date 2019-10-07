В Кыргызстане правовые конфликты можно решить четырьмя способами: обычные суды, суды аксакалов, медиация и арбитраж.
Эта запись — результаты теста о трудовых правах, который мы составили вместе с программой USAID-IDLO «Доверие суду».
Содержание:
Суд аксакалов
Как это выглядит: от 5 до 9 человек в возрасте 50 лет и старше выслушивают обе стороны и принимают решение по вашему вопросу. Считается, что это люди с большим жизненным опытом, которые пользуются уважением и авторитетом населения. Они рассматривают вопросы не только по закону, но и по своей совести и личным убеждениям.
В чем плюсы: Это быстрей, чем суды, где разбирательство может затянуться на долгие годы. В законах часто бывают пробелы, и некоторые вопросы действительно требуют решения «по совести», а не по букве закона. Если вы вдруг недовольны решением, после суда аксакалов можно обратиться в обычный суд, но только в течение 10 дней. После этого срока ничего сделать нельзя.
В чем минусы: Во-первых, здесь имеют место личные убеждения судей. Они рассматривают ваш случай сквозь свой жизненный опыт, который не всегда совпадает с вашим. Во-вторых, аксакалы могут решать не все вопросы (полный список можно посмотреть здесь). Например, из трудовых споров они могут рассматривать только вопрос оплаты по трудовому договору — ее размер, сроки и возможные задержки. Но если речь идет о других рабочих моментах, таких как безопасность труда, здесь суд аксакалов не вправе решать.
Медиация
Как это выглядит: Вы выбираете медиатора (или медиаторов), который выступает посредником в решении спора. Этот человек не заинтересован в исходе дела, его задача выбрать максимально приемлемое решение для всех. Для медиаторов есть определенные критерии отбора и любой медиатор должен пройти обучение и получить сертификат, а потом — свидетельство от Республиканского сообщества медиаторов.
В чем плюсы: Иногда полезно попытаться договориться миром, особенно когда вам помогает сторонний и объективный человек. Поскольку медиация — это переговоры, решением обычно довольны обе стороны. Еще один важный момент — в медиации решение принимаете только вы и ваш оппонент. Медиатор только помогает вам прийти к решению. 90 дней — самый долгий срок, в течение которого решается спор.
В чем минусы: Иногда это теряет смысл, потому что любая сторона конфликта может отказаться участвовать в любой момент. Тогда нужно обращаться в суд.
Третейский суд
Одна из альтернатив обычным судам в Кыргызстане — Международный третейский суд. Чтобы воспользоваться такой опцией, нужно прописать в договоре арбитражную оговорку. Пример такой оговорки есть здесь.
Как это выглядит: На первый взгляд это выглядит как обычный суд. Но вы сами решаете, сколько человек будут решать ваш спор. Это может быть один арбитр или любое нечетное количество. Например, у вас три арбитра. Одного выбираете вы, второго — ваш оппонент, а третьего выберут уже ваши арбитры, чтобы сохранить беспристрастность и объективность.
В чем плюсы: Вы сами выбираете арбитров, которым доверяете. В арбитры берут только больших профессионалов своего дела, зачастую успешных юристов в прошлом. А еще это быстрее, чем суды: только одна инстанция, без обжалований, решение вступает в силу немедленно и исполняется принудительно.
В чем минусы: Это дорого. И решение третейского суда нельзя оспаривать, иначе говоря обратиться в обычный суд после этого не получится.
Суды
В чем плюсы: Ваш вопрос будет рассматриваться строго по закону, без всяких допущений или оговорок «по совести». Решение суда обязательно к исполнению. Но если вы с ним не согласны, можно обратиться в вышестоящие инстанции: из районного суда в городской, а затем и в Верховный.
В чем минусы: Это долго. Три инстанции, сроки вступления решения в законную силу, заседания переносятся (некоторые люди специально затягивают процесс и не приходят). Есть дела, которые длятся долгие годы и затягиваются до такой степени, что срок исковой давности уже проходит. А еще судебные расходы — гос. пошлину за обращение в суд нужно платить в каждой инстанции.