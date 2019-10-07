Депутат Бишкекского горкеша Таалайбек Сагынов 7 октября заявил, что власти планируют вырубить 312 деревьев на улице Джунусалиева (Орджоникидзе). По его словам, деревья снесут в рамках проекта реконструкции улиц по китайскому гранту.

Реконструкция улицы Джунусалиева планируется от улиц Ахунбаева до Гагарина. Власти хотят расширить дорогу с двух до трех полос.

В пресс-службе Бишкекского городского кенеша заявили, что для изучения и решения проблем, возникших при осуществлении первой фазы проекта, была создана комиссия, которая работает совместно с мэрией Бишкека, чтобы «не допустить вырубку этих деревьев».

«По проекту они планируют трехполосную дорогу, но комиссия, посмотрев на месте, пришла к выводу, что трехполосная дорога там не обязательна, и там не очень насыщено проезжает транспорт. Поэтому надо максимально этот зеленый коридор сохранить», — сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, рабочая комиссия напишет заключение, чтобы сократилось количество деревьев под снос. Заключение рассмотрят на сессии бишкекского горкенеша.

В 2017 году власти начали массовую вырубку деревьев ради строительства и расширения дорог, чтобы реконструировать улицы города по китайскому гранту.

Тогда власти вырубили более 140 деревьев по улице Токтоналиева (бывшая Душанбинская) для ее расширения. Во время вырубки активисты обнимали деревья в знак протеста, после этого их задержали и выписали предупреждения.

Расширение дороги с двух полос до четырех не привело к разгрузке движения, так как на автолюбителям стали парковать свои автомобили по обоим краям трассы.

В 2019 году власти планировали вырубить более 300 деревьев в Ботсаду, чтобы расширить улице Каракульскую. Однако после возмущения бишкекчан мэрия отказалась от идеи вырубки и решила не расширять трассу.

Все это происходит на фоне ухудшения качества воздуха в столице — зимой над городом нависает густой смог. Президент Сооронбай Жээнбеков, открывая новый парк в конце августа 2019 года, заявил, что город «встал перед угрозой потери чистого воздуха».