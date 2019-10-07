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Видео с возможным допросом экс-главы «Инфокома» Таланта Абдуллаева опубликовали на YouTube 7 октября. Где и когда было снято видео — неизвестно. ГКНБ Кыргызстана сообщил, что комитет «не имеет никакого отношения к распространенному видео с допросом бывшего директора «Инфокома» Абдуллаева».

На записи мужчина, похожий на Абдуллаева, рассказал, что у него были две встречи с бывшей главой Госрегистрационной службы Алиной Шаиковой.

«Первая встреча прошла в декабре 2018 года, где [Шаикова] сообщила, что встретилась с некими лицами, представляющими компанию “Garsu Pasaulis”. На этой встрече ей было предложено оказать содействие в лоббировании интересов этой компании в рамках тендера по электронным паспортам», — сказал он.

По его словам, вторая встреча с Шаиковой прошла уже в январе 2019 года «в ее кабинете».

«Мне были переданы 20 тысяч долларов США. Передача денег была связана с результатами первой встречи, где [Шаикова] упоминала, что встречалась с лицами, которые представлялись сотрудниками компании “Garsu Pasaulis”», — сказал мужчина.

В видео также вставлена монтажная склейка, а затем мужчина заявил, что после передачи денег Шаикова «дала понять, что это результаты первой встречи по лоббированию интересов компании Garsu Pasaulis».

Расследование тендера

ГКНБ начал расследование о нарушениях в тендере по изготовлению электронных загранпаспортов весной этого года.

В апреле было задержано руководство госпредприятия «Инфоком» — тогда следствие назвало руководителя ведомства Таланта Абдуллаева «аффилированным» с выигравшей тендер компанией Garsu Pasaulis по изготовлению бланков для загранпаспортов. Его отпустили под домашний арест в мае.

По версии спецслужб Кыргызстана, Garsu Pasaulis выиграла тендер, несмотря на то, что предложила сумму на 253 млн сомов больше, чем их конкуренты.

Однако в самой компании опровергли все обвинения ГКНБ Кыргызстана — в Garsu Pasaulis их посчитали «абсурдными анонимными инсинуациями» и назвали «саботажем амбициозных программ по развитию республики».

Тогда же ГРС Алина Шаикова также заявляла, что тендер провели «в соответствии с законами страны», но позже она покинула пост главы службы. В августе ГКНБ объявил ее в розыск.