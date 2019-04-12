ГРС: Тендер на закупку загранпаспортов провели в соответствии с законом

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Глава Государственной регистрационной службы (ГРС) Алина Шаикова заявила на заседании парламента, что тендер на закупку биометрических паспортов провели «в соответствии с законами страны». В тендере выиграла литовская компания Garsu Pasaulis.

«Были созданы условия для тендерной комиссии, чтобы исключить любое давление на ее членов. К участию в тендерной комиссии направили приглашение во все заинтересованные госорганы, в том числе в Жогорку Кенеш», — сказала она.

По ее словам, все заседания комиссии фиксировались на видео. Она сказала, что ГРС может предоставить видеозаписи, если это разрешено законом.

«Кроме того, если это не будет оценено как давление, мы готовы провести общественную оценку этого тендера», — сказала глава ГРС.

Шаикова также сказала, что компании, обжаловавшие решение конкурсной комиссии, не подтвердили свой опыт и график поставок.

«Это грозило Кыргызстану… Это было сделано в национальных интересах Кыргызстана», — сказала она.

Она добавила, что договор с Garsu Pasaulis не заключен, потому что истек срок конкурсной заявки. По ее словам, в конце 2019 года у правительства могут возникнуть проблемы с выдачей загранпаспортов, так как заканчиваются бланки для их изготовления.

В начале апреля сотрудники ГКНБ провели обыски и допросы у людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов. Позднее спецслужба сообщила, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера.

По версии спецслужб, из-за того, что интересы Garsu Pasaulis отстаивали в ГРС, она выиграла тендер, несмотря на то, что предложила сумму на 253 млн сомов больше, чем их конкуренты.

Однако в самой компании опровергают все обвинения спецслужб Кыргызстана. В компании считают обвинения ГКНБ «абсурдными анонимными инсинуациями» и называют их «саботажем амбициозных программ по развитию республики».

Скандальный тендер

ГРС объявила тендер на изготовление бланков биометрических заграничных паспортов в октябре 2018 года. Ведомство оценило изготовление бланков в 1,2 миллиарда сомов. В тендере приняли участие пять компаний — две немецких, французская, литовская и казахская.

Самую низкую цену в 686 млн сомов предложила немецкая компания Mühlbauer ID Services GMBH.

Тендерная комиссия отклонила заявки трех компаний, как несоответствующие квалификационным требованиям, и выбрала две компании — литовскую компанию Garsu Pasaulis, которая оценила свои услуги в 940 млн сомов и компанию IDEMIA France, предложившую цену 948 млн сомов.

Комиссия выбрала победителем тендера компанию Garsu Pasaulis. После этого немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили о нарушениях во время проведения тендера.