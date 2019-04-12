Племянника Бабанова допросила финполиция

Повторный допрос состоится 12 апреля в 15:00. Повестку на допрос Мырзабаев получил 10 апреля после того, как стало известно, что Бабанов возвращается в Кыргызстан.

Политик после проигрыша на выборах в октябре 2017 года покинул страну. Против него возбудили два уголовных дела. Спецслужбы обвинили политика в подготовке к захвату власти и разжигании межнациональной розни. Сам Бабанов назвал обвинения в свой адрес «абсурдом».

Бабанов объявил об уходе из политики 30 декабря того же года. Он сдал свой депутатский мандат и ушел с поста главы второй по величине партии в стране «Республики — Ата-Журт».

Через полтора года после этих событий политик заявил, что его отъезд из страны и уход из политики произошел из-за договоренностей с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и его преемником Сооронбаев Жээнбековым. Последние должны были прекратить уголовные дела в отношении политика и перестать давить на его сторонников.