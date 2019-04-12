Милиция Чуйской области нашла 12-летнего Данила Браилкина живым и здоровым вечером 11 апреля. Похищенный ребенок находился в подвале закрытого гаража в районе Панорамы близ Бишкека. Милиционеры задержали двоих подозреваемых.

На допросе мужчины сказали, что похитили мальчика, чтобы получить выкуп и таким образом «отработать долги».

По данным милиции, оперативники задержали первого подозреваемого, подробно изучив записи видеокамер. Во время допроса задержанный рассказал, где находился похищенный мальчик и второй подозреваемый.

Спецназ проверил указанный гараж в районе Панорамы, где и обнаружил школьника.

Похищение мальчика произошло утром 11 апреля в микрорайоне №2 города Кант, когда он шел в школу. Похищение попало на видеокамеру — на записи видно, что мальчик идет по обочине дороги, после чего к нему сзади подъезжает белая «Хонда Фит» с логотипом «Яндекс.Такси».