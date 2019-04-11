Одним кадром: Мэрия просит суд запретить митинг в поддержку Бабанова

Бишкекская мэрия просит суд запретить митинг в поддержку бывшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова, который запланирован на 13 апреля. В этот день политик пообещал вернуться в Кыргызстана. Заседание суда по запрету митинга состоится 12 апреля.

Омурбек Бабанов был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах в 2017 году. Он занял второе место, и признав свое поражение, уехал из страны.

Вскоре после выборов против Бабанова возбудили два уголовных дела. Спецслужбы обвинил политика в подготовке к захвату власти и разжигании межнациональной розни. Сам Бабанов назвал обвинения в свой адрес «абсурдом».

Бабанов объявил об уходе из политики 30 декабря того же года. Он сдал свой депутатский мандат и ушел с поста главы второй по величине партии в стране «Республики — Ата-Журт».

Через полтора года после этих событий политик заявил, что его отъезд из страны и уход из политики произошел из-за договоренностей с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и Жээнбековым. Последние должны были прекратить уголовные дела в отношении политика и перестать давить на его сторонников.