Милиционер насмерть сбил мужчину в Чуйской области

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Сотрудник органов внутренних дел Сокулукского района сбил мужчину в селе Шалта Чуйской области. Мужчина скончался от полученных травм.

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что авария произошла ночью 10 апреля.

«По приезду сотрудники милиции установили, что автомашина “Дэу Нексия” под управлением 29-летнего мужчины двигалась в западном направлении, когда на дорогу, по предварительным данным, внезапно выбежал мужчина. Водитель не успел среагировать и сбил его», — говорится в сообщении ГУВД.

Сбитый мужчина скончался от полученных травм. Водителем оказался сотрудник органов внутренних дел Сокулукского района Чуйской области. Медэкспертиза показала, что милиционер на момент аварии был трезв.

Милиция зарегистрировала аварию в Едином реестре проступков и преступлений по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомобилей. Машина водворена на штрафстоянку.

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