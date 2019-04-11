Неизвестные похитили 12-летнего мальчика в Канте — видео

На видеозаписи видно, что мальчик идет по обочине дороги, после чего к нему сзади подъезжает белая «Хонда Фит» с логотипом «Яндекс.Такси», затем задняя дверь автомобиля открывается и ребенка начинают тащить в машину. Он пытается сопротивляться, однако через несколько секунд его силой затаскивают в автомобиль и машина уезжает.

Издание Kaktus.Media со ссылкой на собственные источники утверждает, что «Хонда Фит», на которой совершили похищение ребенка, находится в угоне.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области «Клоопу» сообщили, что ребенка и его похитителей найти пока не удалось. «В интересах следствия, большую информацию мы пока вам предоставить не можем», — добавили в пресс-службе.

Если вам что-нибудь известно о похищении Данила, свяжитесь с милицией Чуйской области: 0312 430-127, 0312 438-885, 0700 282-699.