Администрация Ошского рынка решила закрыть «Берекет универсал» — торговцы вышли на митинг

Около 100 торговцев Ошского рынка вышли на митинг. Они недовольны тем, что один из комплексов рынка «Берекет универсал» планируют закрыть.

Председатель Общественного объединения по защите прав предпринимателей Махмуд Губайдуллин сказал, что объявление о закрытии вывесили неделю назад.

«Мы хотим, чтобы нам разъяснили, на каком основании 12 апреля рынок закрывается», — заявил Губайдуллин.

По его словам, мэрия заключила договор с руководством «Берекет универсала» на 10-летний срок в 2010 году. Губайдуллин утверждает, что юридически у мэрии нет оснований на закрытие рынка — городские власти не уведомили администрацию о прекращении действия договора на аренду.

«Раз эта земля муниципальная, мы предлагаем мэрии открыть социально ориентированный рынок. Думаю, мэрии около 150 миллионов сомов в год не помешает», — заявил он.

Теперь торговцам «Берекет универсала» предлагают работать в новом здании на пересечении улиц Киевской и Кулиева. Но строительство этого здания еще не завершено.

Однако в мэрии Бишкека ответили, что не имеют отношения к закрытию комплекса.

Заместитель директора торгового комплекса «Берекет универсал» Эсен Саматбаев сказал, что в новом здании, куда хотят перевести торговцев, условия для работы намного лучше.

«У торговцев истек договор 31 декабря 2018 года. Инициативная группа просила продлить аренду. Оплату за аренду мы взяли до 11 апреля», — заявил он.

Это не первый раз, когда продавцы «Берекет универсала» спорят с руководством торгового комплекса. В марте этого года они обвиняли администрацию в том, что их «заставляют» уходить с их рабочих мест и вынуждают купить торговое место в новом торговом комплексе. Тогда руководство «Берекет универсала» также опровергло эту информацию.

Перевод торговцев в новое здание происходит после нескольких крупных пожаров, который произошли на рынке в 2018 году. Тогда сгорело и здание на пересечении улиц Киевской и Кулиева, взамен которого администрация рынка практически построила новый комплекс.