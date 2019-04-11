Глава фракции СДПК Иса Омуркулов: Президент все правильно сказал. Он не позволит давить на власть. Если каждый будет преследовать свои интересы и разводить смуту, то в стране не будет мира. Приходить к власти нужно только через выборы, а не через митинги.
Политического кризиса в стране нет. Коалиция большинства в парламенте твердо стоит на ногах. Она нормально работают, просто сейчас к ней придираются, потому что у кого-то есть интересы ее распустить. Если распустим коалицию, то придется выбирать нового спикера и правительство. От смены правительства нет результата.
Лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов: Президент почти не говорил о политической ситуации, поэтому нам придется разруливать все самим. Он говорил про хозяйственную часть, а об этом обычно говорит глава правительства.
Политический кризис уже назрел. Жээнбеков имел ввиду Алмазбека Атамбаева и его окружение, когда говорил, что есть «мафиозные структуры, которые прикрывая свои преступные деяния, хотят шантажировать власть».
Про Омурбека Бабанова он намекнул когда сказал, что борьба с коррупцией продолжится в жестком виде.
Депутат фракции «Республика — Ата-Журт» и близкий соратник Бабанова Руслан Казакбаев: Президент не будет воздействовать на приезд Бабанова. Жээнбеков сказал, что все будет в рамках закона.