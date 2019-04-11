Глава фракции СДПК Иса Омуркулов: Президент все правильно сказал. Он не позволит давить на власть. Если каждый будет преследовать свои интересы и разводить смуту, то в стране не будет мира. Приходить к власти нужно только через выборы, а не через митинги.

Политического кризиса в стране нет. Коалиция большинства в парламенте твердо стоит на ногах. Она нормально работают, просто сейчас к ней придираются, потому что у кого-то есть интересы ее распустить. Если распустим коалицию, то придется выбирать нового спикера и правительство. От смены правительства нет результата.