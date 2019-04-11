Глава фракции СДПК Иса Омуркулов: Президент все правильно сказал. Он не позволит давить на власть. Если каждый будет преследовать свои интересы и разводить смуту, то в стране не будет мира. Приходить к власти нужно только через выборы, а не через митинги.

Политического кризиса в стране нет. Коалиция большинства в парламенте твердо стоит на ногах. Она нормально работают, просто сейчас к ней придираются, потому что у кого-то есть интересы ее распустить. Если распустим коалицию, то придется выбирать нового спикера и правительство. От смены правительства нет результата.

Лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов: Президент почти не говорил о политической ситуации, поэтому нам придется разруливать все самим. Он говорил про хозяйственную часть, а об этом обычно говорит глава правительства.

Политический кризис уже назрел. Жээнбеков имел ввиду Алмазбека Атамбаева и его окружение, когда говорил, что есть «мафиозные структуры, которые прикрывая свои преступные деяния, хотят шантажировать власть».

Про Омурбека Бабанова он намекнул когда сказал, что борьба с коррупцией продолжится в жестком виде.

Депутат фракции «Республика — Ата-Журт» и близкий соратник Бабанова Руслан Казакбаев: Президент не будет воздействовать на приезд Бабанова. Жээнбеков сказал, что все будет в рамках закона.

Контекст: Президент Сооронбай Жээнбеков выступил в парламенте на фоне его открытого конфликта с предшественником и бывшим соратником Алмазбеком Атамбаевым. Сейчас Атамбаев возглавляет крупнейшую партию страны СДПК, которая объявила себя оппозицией. Однако парламентская фракция СДПК поддерживает Жээнбекова.

На фоне раскола партии в парламенте начали говорить, что нужно сформировать новую коалицию большинства. Нынешнюю коалицию формировала СДПК, у которой 37 мест в парламенте, а это больше, чем у всех остальных партий.

Политическая ситуация накаляется и тем, что самый главный конкурент Жээнбекова на выборах президента 2017 года Омурбек Бабанов, возвращается в страну 13 апреля. Сторонники Бабанова, в том числе из партии «Республика», лидером, который он раньше был, планируют провести митинг в день возвращения политика.

В июне планируют провести митинг и СДПК, если «Жээнбеков не исправит ошибки». Оппозиционная «Ата Мекен» также заявила о мирных митингах в поддержку политзаключенных, которые планируются на конец апреля.

Соавтор: Айсымбат Токоева

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА