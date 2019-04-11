В чем обвиняют Лаврову?

11 сентября 2013 года Ольга Лаврова — в то время министр финансов — подписала кредитное соглашение с Эксимбанком, после чего Кыргызстан получил кредит в $386 млн под 2% годовых сроком на 20 лет.

Позже Сатыбалдиев подписал закон о ратификации соглашения и направил на рассмотрение в парламент. Там Артыкбаев и тогдашний гендиректор «Электрических станций» Салайдин Авазов убедили депутатов, что в процессе работы все необходимые документы будут готовы.

Также чиновники пригрозили депутатам тем, что если соглашение не ратифицировать, то китайская сторона может отказаться от финансирования проекта.

Лаврова от лица минфина 25 апреля 2014 года заключила договор, по которому $386 млн были переданы госкомпании «Электрические станции». При этом она грубо нарушила процессуальные нормы.

В отличии от остальных фигурантов, Лаврову обвиняют только в злоупотреблении полномочиями, но не в коррупции. Она находится под домашним арестом, тогда как остальные сидят в СИЗО ГКНБ.