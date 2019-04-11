На заседании Свердловского райсуда 10 апреля прокуроры зачитали обвинение в адрес обвиняемых по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека китайской компанией ТВЕА.
На скамье подсудимых экс-премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, бывший глава «Нацэнергохолдинга» Айбек Калиев и другие. Суперкраткий пересказ обвинений от «Клоопа».
В чем обвиняют Исакова?
В 2010 году Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) выбирало инвестора для модернизации бишкекской ТЭЦ из двух предложений — за $150 млн от Всемирного банка и за $200 млн от китайской компании TBEA. Тогда выбрали Всемирный банк, но ЦАРИИ ликвидировали и переговоры были заморожены. Исаков знал об этом, потому что работал в ЦАРИИ.
В 2013 году Исаков, перейдя на работу в администрацию президента, «со своими сообщниками» добился заключения невыгодного для Кыргызстана контракта с TBEA на $386 млн.
В чем обвиняют Артыкбаева?
В 2013 Осмонбек Артыкбаев — тогдашний министр энергетики — по поручению Исакова подготовил проект об одобрении договора с китайской компанией между кыргызским минфином и китайским Эксимбанком.
После чего он получил замечания от минэкономики, минфина и МИДа Кыргызстана, но проигнорировал их. Не устранив замечания, Артыкбаев внес проект в правительство.
В чем обвиняют Сатыбалдиева?
Тогдашний премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев, заведомо зная об отсутствии технико-экономического обоснования проекта и оценки экономической эффективности, одобрил договор и поручил минфину подписать его.
В чем обвиняют Лаврову?
11 сентября 2013 года Ольга Лаврова — в то время министр финансов — подписала кредитное соглашение с Эксимбанком, после чего Кыргызстан получил кредит в $386 млн под 2% годовых сроком на 20 лет.
Позже Сатыбалдиев подписал закон о ратификации соглашения и направил на рассмотрение в парламент. Там Артыкбаев и тогдашний гендиректор «Электрических станций» Салайдин Авазов убедили депутатов, что в процессе работы все необходимые документы будут готовы.
Также чиновники пригрозили депутатам тем, что если соглашение не ратифицировать, то китайская сторона может отказаться от финансирования проекта.
Лаврова от лица минфина 25 апреля 2014 года заключила договор, по которому $386 млн были переданы госкомпании «Электрические станции». При этом она грубо нарушила процессуальные нормы.
В отличии от остальных фигурантов, Лаврову обвиняют только в злоупотреблении полномочиями, но не в коррупции. Она находится под домашним арестом, тогда как остальные сидят в СИЗО ГКНБ.
В чем обвиняют Калиева?
Экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева обвиняют в отмывании денег — следствие считает, что он и Сапар Исаков 22 января 2018 года получили автомобили «Тойота Лендкрузер Прадо 150» от компании TBEA в качестве вознаграждения за лоббирование.
Рыночная стоимость машины 24 тысячи долларов. После этого Калиев несколько раз переоформил машину на аффилированных ему лиц и продал, тем самым, отмыв преступные деньги.
Контекст: Госкомитет нацбезопасности возбудил дело по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека после аварии на теплоцентрали в январе 2018 года. Тогда премьер-министром был Сапара Исаков.
Сам Исаков неоднократно заявлял, что авария произошла не на модернизированной части ТЭЦ, а в старых корпусах. Однако депутаты создали комиссию и проверили то, как происходила модернизация централи. После расследования они вынесли заключение, что стоимость модернизации была завышена и передали все материалы правоохранительным органам.
Исаков и поддерживающий его экс-президент Алмазбек Атамбаев считают, что обвинения «необоснованные», а дело «политически мотивированное». Они заявляют, что нынешний президент Сооронбай Жээнбеков таким образом оказывает давление на своих оппонентов.