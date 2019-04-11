Дело Бабанова: Член СДПК отказался от претензий к политику, но его самого хотят привлечь к ответственности

Член политсовета СДПК и председатель общественного объединения «Элдик Сакчы» Алга Кылычев решил отозвать свое заявление, которое он подал против бывшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова в 2017 году.

Кылычев объяснил «Клоопу», что во время предвыборной гонки в 2017 году к нему лично обратились из штаба Сооронбая Жээнбекова и попросили написать заявление в ЦИК из-за выступления Бабанова в ошском микрорайоне Он-Адыр. По его словам, ему отправили лишь фрагмент выступления Бабанова.

«Я писал заявление только в ЦИК, а не в Генеральную прокуратуру или ГКНБ. Я — человек, знающий, что такое межнациональный конфликт […]. Я в заявлении написал, чтобы Бабанова предупредили и сняли с президентской гонки, если в его речи были призывы к разжиганию межнациональной розни», — сказал Кылычев.

Он сказал, что решил отозвать заявление, потому что международные эксперты утверждают, что в словах Бабанова не было призывов к межнациональной розни.

«Уже полтора года его вина не подтверждается. Тогда же из-за его слов никто не пострадал […] Я не хочу быть [политическим] инструментом в чужих руках», — добавил он.

Позже стало известно, что финпол возбудил дело в отношении самого Кылычева. Его подозревают в хищениях, когда он руководил предприятием «Дан». Кылычев заявил, что дело против него возбудили «по политическим мотивам».

«Я еще не ходил на беседу со следователем, но мои адвокаты говорят, что незаконно меня привлекать к ответственности», — заявил он.

Дела против Бабанова

Уголовные дела против Омурбека Бабанова возбудили после его поражения на президентских выборах 2017 года. Он назвал обвинения против себя «абсурдными» и уехал из страны, сославшись на проблемы со здоровьем.

В декабре 2017 года Бабанов объявил о своем уходе из политики и сдал свой депутатский мандат.

В марте 2019 года он объявил о возвращении в Кыргызстан, а также рассказал его вынудили покинуть родину. Бывший кандидат в президенты планирует прилететь в страну 13 апреля, его сторонники уже объявили о проведении митингов в его поддержку.