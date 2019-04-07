Компания Garsu pasaulis, которая выиграла тендер на производство биометрических паспортов в Кыргызстане, заявила, что не аффилирована с руководством Госрегистрационной службы (ГРС). Ранее Госкомитет нацбезопасности заявил, что должностные лица ГРС вступили в сговор с выигравшей компанией.

Компания распространила пресс-релиз 5 апреля с заявлением о том, что «опровергает подозрения в аффилированности с руководством ГРС». В компании считают обвинения ГКНБ «абсурдными анонимными инсинуациями» и называют их «саботажем амбициозных программ по развитию республики».

«Почему официальные власти республики основывают свои решения на непроверенной информации, даже не пытаясь установить истину? Мы верим в то, что руководство Кыргызстана не допустит срыва тендера на производство новых бланков паспортов», — цитируются слова советника генерального директора компании Витаутаса Меляускаса в пресс-релизе.

Компания собирается подавать иски о защите свой деловой репутации на кыргызстанцев, которые «распространяют ложь, клевету, тем самым нанося материальный ущерб компании».

Ранее Витаутас Меляускас дал интервью изданию «Азаттык», где завил, что ГКНБ не обращался к ним с какими-либо запросами, а информацию о расследовании они узнали через интернет.

«Со стороны всех официальных институций мы не получали никакого обращений. […] На прошлой неделе с нами связался наш консультант из Бишкека, который мог представлять наши интересы в случае подписания контракта. Он сказал, чтобы связались с антикоррупционной службой. Сама служба к нам не обращалась», — заявил он.

По его словам, работники МИДа Литвы предостерегают его от поездок в Кыргызстан. «Мы готовы сотрудничать со следственными органами. Мне позвонили из нашего МИДа и сказали, чтобы я не ехал в Кыргызстан, и сильно не доверял правовой системе этой страны, потому что я могу просто не вернуться оттуда».

Обыски и допросы

ГКНБ

В начале апреля сотрудники ГКНБ провели обыски и допросы у людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов. Позднее спецслужба сообщила, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера.

«Установлены устойчивые связи бывших и действующих руководителей ГРС с представителями выигравшей тендер компании», — указано в пресс-релизе спецслужбы.

По версии спецслужбы, из-за того, что интересы компании отстаивали в ГРС, она выиграла тендер, несмотря на то, что предложила сумму на 253 млн сомов больше, чем их конкуренты.

Скандальный тендер

ГРС объявила тендер на изготовление бланков биометрических заграничных паспортов в октябре 2018 года. Ведомство оценило изготовление бланков в 1,2 миллиарда сомов. В тендере приняли участие пять компаний — две немецких, французская, литовская и казахская.

Самую низкую цену в 686 млн сомов предложила немецкая компания Mühlbauer ID Services GMBH.

Тендерная комиссия отклонила заявки трех компаний, как несоответствующие квалификационным требованиям, и выбрала две компании — литовскую компанию Garsu Pasaulis, которая оценила свои услуги в 940 млн сомов и компанию IDEMIA France, предложившую цену 948 млн сомов.

Комиссия выбрала победителем тендера компанию Garsu Pasaulis. После этого немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили о нарушениях во время проведения тендера.